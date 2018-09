C. Ronaldo sành điệu đưa con đi học

C. Ronaldo cẩn thận quan sát để đảm bảo an toàn khi đưa con sang đường. Hồi đầu tháng này, C. Ronaldo lần đầu tiết lộ về mẹ đẻ của con trai: "Mẹ của con trai tôi là người Bồ Đào Nha nên dù cháu sinh ở Mỹ, nó vẫn mang trong mình dòng máu Bồ Đào Nha. Tôi mong mọi người tôn trọng cuộc sóng riêng tư của con tôi, đó là lý do tôi sẽ không bao giờ nói ra tên của mẹ cháu".