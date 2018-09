'C. Ronaldo sang Juventus để hưởng ưu đãi thuế'

Truyền thông và người hâm mộ Italy cho rằng chính sách thuế đặc biệt cho người giàu là lý do đưa Cristiano Ronaldo đến với Serie A.

Tờ Il Mattino, có trụ sở tại Naples, cho hay Italy ban hành luật thuế cứng (flat tax) từ năm 2017. Mục đích của luật là khuyến khích các nhà đầu tư và người nổi tiếng chuyển đến sinh sống tại Italy. Theo đó, chỉ cần trả khoảng 120.000 đôla, Ronaldo sẽ được miễn thuế thu nhập từ bên ngoài Italy. Thu nhập đó bao gồm hợp đồng tài trợ, tiền lãi đầu tư và thậm chí cả bất động sản.

C. Ronaldo nói anh muốn tới Juventus để tìm thách thức mới. Ảnh: JFC.

Theo thống kê của tạp chí Forbes tháng 7/2018, C. Ronaldo đứng thứ ba trong danh sách những VĐV có thu nhập cao nhất, với 108 triệu USD. Trong đó, 61 triệu USD đến từ lương, thưởng và 47 triệu USD còn lại từ các hợp đồng quảng cáo cho Nike, EA Sport, Herbalife hay Electronic Arts. Đây đều là những thương hiệu ở ngoài Italy.

Điều đó có nghĩa, số tiền 120.000 USD mà C. Ronaldo phải trả cho cơ quan thuế Italy hàng năm chỉ tương đương 0,25% thu nhập từ quảng cáo. Trong khi ở Tây Ban Nha, thuế thu nhập cho giới nhà giàu lên tới 45%.

Gia đình C. Ronaldo cũng có thể nộp thuế cứng khoảng 30.000 USD để được miễn thuế thu nhập. "Luật này dùng để chiêu mộ các ngôi sao đến với Serie A. Italy nằm trong số ít quốc gia có chính sách thuế được nới lỏng. Các thành viên trong gia đình Ronaldo cũng được hưởng ưu đãi và 30.000 USD là đủ với họ", luật sư Sergio Sirabella nói với Il Mattino.

Hôm 18/7, Chủ tịch La Liga Javier Tebas cũng công khai cho rằng: "C. Ronaldo ra đi vì vấn đề thuế. Tại Italy, có một luật mới giúp cậu ta phải nộp ít tiền thuế hơn tại Tây Ban Nha. Đây là điều Real Madrid không thể thay đổi".

Trên mục bóng đá ở diễn đàn hàng đầu thế giới Reddit, một CĐV Juventus có tài khoản Giaccherinho bình luận: "Thực ra người dân Italy ở đây đều biết lý do C. Ronaldo đến Juventus là vì thuế. Gần như không ai trong chúng tôi tin lý do là C. Ronaldo muốn tìm thử thách mới, hay vì anh ấy từng được CĐV Juventus đứng dậy vỗ tay tán thưởng sau khi ghi bàn". Bình luận này được hưởng ứng nhiều nhất.

Trước khi rời Real Madrid, C. Ronaldo bị kết án tù hai năm, kèm khoản nộp phạt lên tới gần 23 triệu USSD vì trốn thuế. Nhà chức trách tuyên bố ngay cả khi C. Ronaldo chuyển đến Italy, án phạt vẫn có hiệu lực. Tờ báo Bồ Đào Nha El Correio do Manha khẳng định "C. Ronaldo bán mọi thứ ở Tây Ban Nha", với ý định cắt đứt mọi liên quan với Tây Ban Nha.

Theo VnExpress