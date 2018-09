C. Ronaldo ra mắt nhãn áo sơ mi riêng

Sau các bộ sưu tập đồ lót, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh thời trang với nhãn áo sơ mi CR7.

C. Ronaldo lấn sâu vào lĩnh vực kinh doanh thời trang với việc ra mắt nhãn áo sơ mi riêng. Ảnh: CR7.

C. Ronaldo đang trải qua những tháng ngày rực rỡ nhất trong sự nghiệp khi liên tục giành các giải thưởng cá nhân cao quý và thiết lập các kỷ lục mới. Đang ở thời đỉnh cao nhưng C. Ronaldo không chỉ tập trung vào chuyên môn mà còn rất tích cực đầu tư vào kinh doanh, xây dựng hình ảnh. Sau khi ra mắt nhãn nội y riêng CR7, siêu sao người Bồ Đào Nha vừa tiếp tục tung ra thị trường dòng sơ mi cao cấp mang tên anh.

"Trong tôi luôn có suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như bạn nỗ lực hết mình. Những chiếc áo sơ mi hoàn hảo giúp người đàn ông thêm tự tin để thể hiện cá tính bản thân", C. Ronaldo hào hứng chia sẻ trong buổi ra mắt nhãn sơ mi CR7.

"Với tôi, một nền móng vững chắc là điều quan trọng nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong sự nghiệp thể thao, nền móng vững chắc giúp tôi thi đấu ở phong độ tốt nhất. Tôi luôn áp dụng những quy tắc chung cho cuộc sống cá nhân, kinh doanh và ngay cả cách ăn mặc. Ăn mặc đẹp giúp tôi tự tin là chính mình. Một chiếc quần lót vừa vặn, hiện đại cộng thêm chiếc áo sơ mi phong cách là đểm khởi đầu của việc thu hút sự chú ý", siêu sao Real thổ lộ thêm.

C. Ronaldo làm mẫu cho bộ sưu tập sơ mi của mình. Ảnh: CR7.

Nhà thiết kế nổi tiếng Richard Chai là người hợp tác cùng C. Ronaldo cho ra đời nhãn sơ mi mới. Trước đó, Richard Chai cũng là người thiết kế cho nhãn đồ lót nam của siêu sao người Bồ Đào Nha. "Tôi và C. Ronaldo có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp sau sự ra mắt của nhãn đồ lót nam CR7. Tôi rất vui khi chúng tôi lại có cơ hội hợp tác với nhau trong việc tung ra thị trường nhãn sơ mi cao cấp. Ý tưởng về bộ sưu tập sơ mi CR7 về cơ bản cũng giống như ý tưởng về bộ sưu tập đồ lót trước đó. Nó dựa trên vóc dáng, chức năng và kiểu cách", Richard Chai chia sẻ về việc hợp tác với C. Ronaldo

Lan Chinh