C. Ronaldo 'pose' hình cùng con mừng kỷ lục

Với pha lập công mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Bồ Đào Nha trước Armenia mới đây, C. Ronaldo trở thành chân sút tốt nhất trong các kỳ vòng loại và vòng chung kết Euro. Đây là bàn thắng thứ 23 của CR7 ở giải đấu này, đưa anh vượt qua thành tích 22 bàn của chân sút Đan Mạch Jon Dahl Tomasson.

Sau trận, C. Ronaldo cho đăng bức ảnh anh cùng cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr cùng giơ ngón tay cái trên Instagram để mừng kỷ lục mới. Vào ngày 18/11 tới, C. Ronaldo sẽ có cuộc so tài với Messi khi tuyển Bồ Đào Nha bà Argentina thi đấu giao hữu trên sân Old Trafford.

C. Ronaldo ghi bàn vào lưới Armeria

Mika