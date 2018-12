C. Ronaldo phủ nhận tin đồn sắp làm đám cưới

Siêu sao Juventus giải thích về việc cùng bạn gái Georgina Rodriguez đi nhà thờ ở Turin tháng trước và cho biết hiện tại không có kế hoạch lấy vợ.

C. Ronaldo đăng ảnh cùng bạn gái và con trai Cristiano Jr đi chơi tối 11/12. Ảnh: Instagram.

C. Ronaldo và chân dài Georgina Rodriguez bị đồn đi khảo sát nơi tổ chức cưới sau khi hai người được trông thấy tới nhà thờ Gran Madre ở Turin tháng trước. Cũng trong tháng 11, The Sun đưa tin, chân sút Bồ Đào Nha đã cầu hôn người đẹp một con trong bữa tối ở London. Tuy nhiên, trả lời tờ La Gazzetta dello Sport mới đây, C. Ronaldo phủ nhận chuyện sắp cưới vợ. Anh giải thích việc hai người đi nhà thờ đơn giản vì anh là người sùng đạo

"Tôi đi lễ nhà thờ mỗi tuần để cảm ơn Chúa đã ban cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi không cầu xin điều gì, tôi chỉ tạ ơn Chúa vì tôi đã có mọi thứ, vì Chúa đã bảo vệ gia đình và bạn bè tôi. Ở Turin có rất nhiều nhà thờ và mỗi tuần tôi lại đến một nơi khác nhau. Một phóng viên ảnh đã nhìn thấy tôi hôm đó và nghĩ rằng chúng tôi sắp kết hôn. Tương lai không biết thế nào chứ giờ chuyện ấy không có trong kế hoạch sắp tới của tôi", tiền đạo 33 tuổi chia sẻ.

Chân sút Bồ Đào Nha bên người tình và 4 đứa con trong màu áo Juventus. Ảnh: Instagram.

Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha gắn bó với người đẹp kém 9 tuổi từ năm 2016. Tháng 11 năm ngoái, Georgina Rodriguez sinh con gái đầu lòng của cặp đôi, bé Alana Martina. C. Ronaldo còn có ba đứa con riêng sinh ra từ phương pháp mang thai hộ, không ai biết danh tính mẹ của các bé.