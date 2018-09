C. Ronaldo nợ thuế hơn 33 triệu USD, Real từ chối trả hộ

Siêu sao của Real Madrid có thể phải hầu toà vì án hình sự, nếu không trả khoản phạt khổng lồ.

C. Ronaldo gặp rắc rối về thuế ở Tây Ban Nha. Ảnh: NS.

C. Ronaldo và cơ quan thuế Tây Ban Nha có những thỏa thuận về khoản trốn thuế bị cáo buộc của chân sút sinh năm 1985. Số tiền vừa được tòa án xứ bò tót công bố lên tới 33,6 triệu USD, gấp đôi số tiền C. Ronaldo muốn thanh toán là 17,7 triệu USD. CR7 cũng đối mặt với án tù 8 năm nếu không giải quyết ổn thỏa khoản thuế lớn.

Việc đối mặt với số tiền nợ thuế lớn khiến C. Ronaldo trách CLB chủ quản Real Madrid, khiến anh cảm thấy "cô đơn" trong vụ việc. Ngay sau trận chung kết Champions League 2018 ở Kiev, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha khẳng định chơi trận cuối cùng cho Real Madrid, để ngỏ tương lai mùa sau của anh. Gần đây, có thông tin đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn đàm phán gia hạn sớm hợp đồng với C. Ronaldo nhưng khúc mắc lớn nhất là vấn đề thuế của anh tại xứ bò tót.

Theo tờ AS, C. Ronaldo buộc Real Madrid phải xuống nước, thực hiện nộp phạt hộ và đóng thuế trong những năm tiếp theo cho anh. Nhưng CLB hoàng gia vẫn cương quyết không nhún nhường. "Không cầu thủ nào quan trọng hơn đội bóng, ngay cả C. Ronaldo", một nguồn tin nói với tờ báo thân Real Madrid.