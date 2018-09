C. Ronaldo nổi tiếng hơn Messi

Siêu sao Bồ Đào Nha được vinh danh là VĐV tiếng tăm nhất thế giới, được biết đến nhiều hơn cả đối thủ ở Barca và VĐV bóng rổ LeBron James.

C. Ronaldo là cái tên nổi bật nhất làng thể thao, vượt qua hai đồng nghiệp là Messi, Neymar cùng hai tên tuổi của làng tennis và bóng rổ là Federer và LeBron James. Ảnh: Sun.

Theo The Sun, C. Ronaldo đứng đầu danh sách 100 VĐV nổi tiếng nhất thế giới theo bình chọn từ kênh ESPN của Mỹ. Tiêu chí bình chọn của ESPN là vị trí trong danh sách ngôi sao thể thao kiếm tiền "khủng" nhất năm của Forbes, lượng người theo dõi trên mạng xã hội và độ phổ biến khi tra cứu qua Google.

Siêu sao Real thu nhập tốt hơn hai sao đứng sau là LeBron James và Messi, đồng thời cũng thu hút lượng fan hàng đầu trên mạng xã hội. Facebook của CR7 có 110,7 triệu lượt "like", hơn đối thủ gần nhất là Messi (84,3 triệu like). Trên Twitter, nhà tân vô địch Champions League cũng có 41,5 triệu "follower" hơn 11,9 triệu người so với LeBron James (29,6 triệu).

Sharapova nổi bật nhất trong số 8 nữ VĐV lọt vào danh sách. Ảnh: Sun.

Bóng rổ là môn thể thao đóng góp nhiều đại diện nhất trong top 100 VĐV được biết đến nhất thế giới với 20 cái tên, tiếp theo là bóng đá với 17 cầu thủ và bóng đá kiểu Mỹ có 16 người góp mặt. Tuy nhiên trong top 10, môn thể thao vua lại áp đảo khi có tới 4 cái tên gồm C. Ronaldo, Messi, Neymar và James Rodriguez.

Chỉ có 8 VĐV nữ lọt vào danh sách này, đứng đầu là Maria Sharapova (vị trí 18), rồi đến hai cái tên quen thuộc là võ sĩ Ronda Rousey (thứ 23) và tay vợt nữ số một thế giới Serena Williams (thứ 25).

Top 10 VĐV nổi tiếng nhất thế giới:

1. Cristiano Ronaldo (bóng đá)

2. LeBron James (bóng rổ)

3. Lionel Messi (bóng đá)

4. Neymar (bóng đá)

5. Roger Federer (tennis)

6. Kevin Durant (bóng rổ)

7. Tiger Woods (golf)

8. Virat Kohli (cricket)

9. James Rodriguez (bóng đá)

10. Rafael Nadal (tennis)

Hoàng Trang