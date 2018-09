C. Ronaldo nhảy moonwalk và breakdance ấn tượng

Siêu sao người Bồ Đào Nha gây chú ý với khả năng vũ đạo điêu luyện trong đoạn video quảng cáo cho nhãn giày riêng.

C. Ronaldo khoe tài vũ đạo trong video quảng cáo cho nhãn giày riêng. Ảnh: SC.

Mới đây, C. Ronaldo vừa tung ra đoạn video quảng cáo cho nhãn giày riêng CR7 Footwear. Trong video, siêu sao người Bồ Đào Nha khoe khả năng nhảy moonwalk và breakdance không khác nào một vũ công thực thụ. Nhiều fan không ngần ngại so sánh C. Ronaldo với cố danh ca nhạc pop Michael Jackson sau khi xem đoạn phim quảng cáo này.

Để có được dòng sản phẩm giày mang tên mình, C. Ronaldo đã hợp tác với công ty Portugal Footwear ở quê nhà. Tuy nhiên, điều này vi phạm hợp đồng của CR7 với Nike - hãng thời trang thể thao danh tiếng của Mỹ tài trợ cho anh hơn 7,5 triệu euro mỗi năm. Nike yêu cầu C. Ronaldo phải lập tức thu hồi dòng sản phẩm này nếu không sẽ cắt hợp đồng với anh.

C. Ronaldo nhảy Moonwalks và breakdances

Mika