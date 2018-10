C. Ronaldo: Ngôi sao siêu hot nhưng cuộc sống đầy bí ẩn

Siêu sao người Bồ Đào Nha hai lần có con với những phụ nữ giấu tên, bị nghi là gay, có sở thích đánh bạc online...

C. Ronaldo xuất hiện đều đặn trong các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên khắp thế giới hàng tuần, vô số bài báo viết về anh mỗi ngày, đồng thời sở hữu tài khoản Instagram có tới hơn 140 triệu người theo dõi. Ngôi sao của Juventus được đánh giá là cầu thủ hot nhất thế giới hiện nay đồng thời nằm trong số những nhân vật nổi tiếng được nhiều người quan tâm nhất.

C. Ronaldo tán tỉnh, cặp kè, qua đêm với hàng loạt chân dài là chuyện nhiều người đã biết từ lâu. Tuy nhiên, vụ chân dài Kathryn Mayorga, 34 tuổi, lên tiếng tố cáo siêu sao người Bồ Đào Nha hiếp dâm cô trong khách sạn ở Las Vegas hồi năm 2009 thực sự gây chấn động.

Theo tiết lộ của tạp chí Spiegel (Đức), C. Ronaldo phải chi cho Kathryn số tiền lên tới 288.000 bảng để đổi lấy sự im lặng. Mặc dù vậy, sau 9 năm, cô nàng quyết định phanh phui sự thật để mọi người biết thêm về con người thực của C. Ronaldo đồng thời giúp nhiều phụ nữ có thêm sức mạnh trong việc tố cáo nạn lạm dụng tình dục.

C. Ronaldo và Kathryn Mayorga trong hộp đêm ở Las Vegas hồi năm 2009.

Những ngày qua, cuộc sống của siêu sao người Bồ Đào Nha trở nên nặng nề, căng thẳng chưa từng có. Trước sự ồn ào của dư luận và giới truyền thông, C. Ronaldo lên tiếng phủ nhận cáo buộc hiếp dâm và cho rằng những thông tin được đăng trên báo là giả mạo, nhiều người muốn mượn tên tuổi của anh để được nổi tiếng.

C. Ronaldo hiếp dâm Kathryn hay hai người có sự đồng thuận, còn phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, từ câu chuyện này, xâu chuỗi với những gì đã xảy ra trong quá khứ, có thể thấy còn quá nhiều điều bí ẩn xung quanh cuộc sống của siêu sao người Bồ Đào Nha mà mọi người chưa biết.

“Cristiano là một người luôn tự hào với bản thân vì là một nhân vật có điều gì đó bí ẩn. Ngay cả khi C. Ronaldo cho phép nhiều người được đi chơi cùng nhưng những điều họ biết về anh ấy là rất ít. C. Ronaldo thuộc tuýp người trầm lặng, luôn có sự tính toán, cẩn trọng và trong những năm gần đây những đức tính đó đã lên một tầm cao mới”, một người bạn của C. Ronaldo chia sẻ.

Thử thách bạn bè trước khi cho đi chơi cùng

C. Ronaldo rất kỹ tính trong việc lựa chọn bàn bè.

C. Ronaldo rất có ý thức trong việc kiểm soát những mối quan hệ xã hội. Anh luôn cố gắng tạo ra cho mình sự bảo vệ an toàn. Sau mỗi buổi tập, siêu sao người Bồ Đào Nha thường đi thẳng về nhà chứ không la cà phố xá như những đồng đội của mình.

Trên thực tế, C. Ronaldo có rất ít bạn thân. Hậu vệ Marcelo được cho là người bạn duy nhất của anh ở Real Madrid. Điều này khiến CR7 dù là ngôi sao lớn nhất của đội nhưng lại bị cô lập trong phòng thay đồ.

“Chỉ những người thân quen mới được anh ấy tin tưởng. Các nhân viên và thậm chí bạn bè đều phải trải qua một quá trình thử thách, kiểm tra về lý lịch mới có thể được ở cạnh, đi chơi, làm việc cùng anh ấy”, một nguồn tin tiết lộ.

Nghi vấn về giới tính

Hồi năm 2015, C. Ronaldo bị đồn dính vào một mối quan hệ đồng tính. Giới truyền thông tiết lộ cứ sau khi kết thúc các buổi tập chiều, từ thứ hai tới thứ năm, siêu sao người Bồ Đào Nha lại bay sang Marốc để ở cùng “anh bạn thân” - võ sĩ Badr Hari.

C. Ronaldo chụp ảnh 'tình cảm' cùng võ sĩ Badr Hari.

Thời điểm đó, C. Ronaldo và Badr Hari chia sẻ khá nhiều hình ảnh vui chơi bên, “tình tứ” bên nhau. Trong số này, gây nhiều xì xào nhất là tấm hình Hari bế bổng C. Ronaldo trên tay với chú thích: “Mới kết hôn. Luôn có mặt để bế bạn, người anh em”.

Vụ việc khiến C. Ronaldo bị nghi là gay dù thực tế anh từng cặp kè với hàng tá chân dài. “Tôi rất thoải mái trong chuyện tình dục, đó không phải là vấn đề với tôi”, siêu sao người Bồ Đào Nha trả lời kiểu lấp lửng khi được hỏi về nghi vấn quan hệ đồng tính.

Người mẹ bí ẩn của cậu con trai đầu lòng Cristiano Jr

C. Ronaldo và cậu con trai đầu lòng Cristiano Jr.

Chỉ C. Ronaldo và những người có liên quan mới biết mẹ đẻ của cậu nhóc Cristiano Ronaldo Jr là ai. Tất cả những gì mọi người biết về chuyện này đều đến từ những lời đồn trên báo chí. Có tờ báo cho rằng C. Ronaldo thuê một phụ nữ ở Mỹ mang thai hộ. Nguồn tin khác lại nói CR7 khiến một cô bồi bàn người Mỹ dính bầu sau cuộc tình một đêm hồi năm 2010. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cậu nhóc chính là con đẻ của C. Ronaldo và bà Dolores (mẹ Ronaldo) yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là phải chi cho mẹ đẻ của Cristiano Jr số tiền lên tới 10 triệu bảng để đổi lấy sự im lặng. Trong một chương trình truyền hình, người dẫn chương trình Jonathan Ross từng hỏi thẳng C. Ronaldo về người phụ nữ sinh con cho anh. Đáp lại, CR7 chỉ nói: “Mọi người cứ đoán tôi ngủ với cô này, cô kia, hoặc nhờ một phụ nữ mang thai hộ. Tôi chưa bao giờ nói gì về chuyện này và sẽ không bao giờ. Khi Cristiano Jr lớn lên, tôi sẽ nói cho nó biết sự thật. Cristiano Jr xứng đáng được biết vì nó là con trai tôi, còn tôi sẽ không bao giờ nói ra chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của những người khác”.

Cặp con song sinh từ một người mang thai hộ

Năm ngoái, C. Ronaldo đón chào sự ra đời của hai con song sinh Eva và Mateo. Tương tự trường hợp của mẹ đẻ Cristiano Jr, thông tin về người sinh hai đứa con cho CR7 cũng chỉ xuất phát từ những lời đồn trên báo chí.

C. Ronaldo cùng cặp con song sinh Eva và Mateo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là nhờ một phụ nữ ở Mỹ mang thai hộ. “Khi nhờ mang thai hộ ở Mỹ, C. Ronaldo rất chú trọng việc bảo vệ danh tính của ‘đối tác’ để không ai có thể lần ra dấu vết. Anh ấy đã chi ra một số tiền lớn để đảm bảo chuyện này được giữ bí mật từ đầu tới cuối. Đến nay, chưa có một tờ báo nào tìm ra manh mối gì về mẹ đẻ của hai bé Eva và Mateo.

Đột nhiên công khai tình cảm với 'người đẹp vô danh'

Sự xuất hiện của Georgina Rodriguez với tư cách bạn gái của C. Ronaldo khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Không ai biết đến cô gái người Tây Ban Nha này cho tới khi cô bước vào cuộc sống của C. Ronaldo. Georgina làm việc cho một shop quần áo với đồng lương “ba cọc ba đồng” trước khi gặp C. Ronaldo trong một sự kiện của Dolce & Gabbana vào năm 2016.

C. Ronaldo đang hạnh phúc bên bạn gái Georgina Rodriguez.

C. Ronaldo là một tay “sát gái”, cứ thấy gái đẹp là muốn tán tỉnh. Tuy nhiên với Georgina, anh lại có ý định nghiêm túc chứ không dừng ở mức vui chơi qua đường như hàng tá cuộc tình chớp nhoáng trước đó.

Khi C. Ronaldo lần đầu tiên đăng ảnh của Georgina lên Instagram, các fan đua nhau bình luận “không biết anh móc ở đâu ra cô nàng này vậy”. Tháng 11/2017, Georgina sinh cho C. Ronaldo cô con gái Alana Martina.

Từ một cô gái vô danh, Georgina giờ là gương mặt rất hot, kiếm bộn tiền, trang Instagram có hơn 7 triệu người theo dõi. Tới nay, mối lương duyên giữa giữa Georgina và CR7 được nhiều người xem như một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.

Nhà mới bí ẩn ở Italy

C. Ronaldo thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp trong ngôi biệt thự cũ ở Madrid.

Trước khi chuyển tới Italy khoác áo Juventus theo bản hợp đồng trị giá 88 triệu bảng, C. Ronaldo sống trong ngôi biệt thự sang trọng ở ngoại ô Madrid. Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về nơi ở khang trang của mình cùng với bạn gái và những đứa con.

Tuy nhiên, kể từ khi sang Italy, C. Ronaldo chưa từng hé lộ gì về nhà mới của mình. Hồi tháng 7, có tin C. Ronaldo để mắt tới ngôi biệt thự cũ của Zidane ở Turin. Biệt thự này có 8 phòng ngủ với giá thuê lên tới 35.000 bảng mỗi ngày. Mặc dù vậy, tới nay, giới truyền thông vẫn chưa thể biết chính xác Ronaldo và gia đình đang sống ở đâu.

Ông bố nghiện rượu và bà mẹ “quyền lực”

Bố đẻ của C. Ronaldo - ông Jose qua đời năm 2005 vì bệnh gan, hậu quả của việc uống quá nhiều rượu. Có lẽ vì lý do này, CR7 hầu như không bao giờ đụng tới đồ uống có cồn.

“Bố tôi rất vui tính mỗi khi ông uống rượu. Nhưng tôi thực sự không biết vì sao ông lại uống nhiều như vậy. Có thể là ông bất mãn với cuộc sống. Tôi muốn một người bố khác, người thường xuyên có mặt để chứng kiến những thành tựu của tôi”, C. Ronaldo chia sẻ trong lần hiếm hoi nói về bố.

C. Ronaldo và mẹ - bà Dolores.

Trong khi đó, bà Dolores , mẹ C. Ronaldo - là một người đàn bà đầy quyền lực, chi phối gần như mọi quyết định lớn trong đời siêu sao Juventus. Nhiều người đến giờ vẫn không thể hiểu tại sao C. Ronaldo lại phụ thuộc vào mẹ đến vậy.

Bà Dolores được cho là người buộc C. Ronaldo phải chịu trách nhiệm nhận cậu con trai đầu lòng Cristiano Jr về nuôi sau khi có kết quả xét nghiệm ADN cậu nhóc chính là con của anh. Cũng chính bà Dolores yêu cầu CR7 phải chia tay với mối tình đầu - nữ MC đồng hương Merche Romero chỉ vì bà không thích con trai lấy một người vợ hơn tuổi (Merche hơn C. Ronaldo 8 tuổi).

Cô bồ cũ Nereida Gallardo của C. Ronaldo.

Năm 2008, C. Ronaldo hẹn hò siêu mẫu Tây Ban Nha Nereida Gallardo. Nhưng chỉ được vài tháng, cựu ngôi sao của MU phải nói lời chia tay với người đẹp hơn anh hai tuổi qua tin nhắn điện thoại vì bị mẹ phản đối.

“Từ trước tới nay, người bầu bạn và chuyên gia tư vấn được C. Ronaldo tin tưởng nhất là mẹ của anh ấy. Bà Dolores là người quyết định tương lai sự nghiệp của C. Ronaldo lẫn việc anh hẹn hò với cô gái nào. Sinh ra trong gia đình nghèo, bố nghiện rượu nặng, C. Ronaldo và các anh chị của anh do một tay mẹ nuôi nấng. Chính vì thế, anh ấy rất nghe lời mẹ”, một người thân quen với CR7 nói.

Thích đánh bài online

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, C. Ronaldo từng thừa nhận anh rất thích đánh bạc, trên các website: “Khi tôi mới gia nhập MU, tôi không biết Internet là gì. Nhưng bây giờ tôi có thể dành 15-20 giờ mỗi tuần để chơi đánh bài trên mạng". CR7 tiết lộ từng được mời tham gia các tour đánh bài dành cho những người nổi tiếng nhưng anh thích chơi online hơn.



C. Ronaldo có sở thích đánh bài nhưng chỉ chơi online.

C. Ronaldo hầu như không bao giờ mời bạn bè tới nhà. Sau mỗi buổi tập, anh về nhà và dành thời gian cho người thân cùng sở thích cá nhân. Anh cũng không thích "tám chuyện" trong những buổi tập mà chỉ tập trung vào chuyên môn.