C. Ronaldo mua khách sạn 140 triệu euro

Kinh doanh bất động sản được xem như là hướng đi chính của siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi giải nghệ.

C. Ronaldo vừa mua khách sạn giá 140 triệu euro ở Monte Carlo. Ảnh: AP.

C. Ronaldo đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và khách sạn để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Theo giới thạo tin, siêu sao người Bồ Đào Nha vừa chi ra tới 140 triệu euro mua một khách sạn sang trọng tại Monte Carlo, Monaco.

Khách sạn này nằm trong dự án bất động sản hợp tác giữa tập đoàn của doanh nhân người Italy Alessandro Proto và tỷ phú đang tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nguồn tin cho biết thủ tục bàn giao khách sạn cho bên mua đã được hoàn tất trong tuần trước.

Hồi tháng trước, C. Ronaldo cũng xác nhận đầu tư 40 triệu USD hợp tác với tập đoàn Pestana Hotel Group triển khai dự án mở chuỗi khách sạn mang tên anh ở nhiều nơi trên thế giới. Theo kế hoạch, C. Ronaldo sẽ mở khách sạn đầu tiên vào mùa hè năm nay tại Funchal, Madeira, Bồ Đào Nha nơi anh sinh ra. Vị trí của khách gần với bảo tàng cá nhân của anh ở thành phố Funchal. Tiếp đó dự án sẽ được triển khai ở Lisbon (Bồ Đào Nha), Madrid (Tây Ban Nha) và New York (Mỹ).

Đây không phải là lần đầu tiên C. Ronaldo hợp tác cùng tỷ phú Donald Trump. Hồi tháng 8/2015, siêu sao 30 tuổi chi 18,5 triệu euro mua một căn hộ tại tòa nhà Trump Tower, New York, Mỹ mà tỷ phú Trump là chủ đầu tư. Đây được cho là nơi ở của C. Ronaldo trong trường hợp anh tới giải Nhà nghề Mỹ thi đấu khi chia tay Real.

Lan Chinh