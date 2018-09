C. Ronaldo mua căn hộ siêu sang tại Mỹ

Căn hộ thuộc loại sang nhất tại tòa nhà Trump Tower ở New York có giá 18,5 triệu USD.

C. Ronaldo sớm chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chia tay Real. Ảnh: TH.

Theo nguồn tin của tờ New York Post, căn hộ của C. Ronaldo thuộc loại sang nhất khi có giá tới 18,5 triệu USD. Khối tài sản này từng thuộc về ông trùm bất động sản gốc Italy, Alessandro Proto.

Bên cạnh nội thất đẳng cấp cao, căn hộ còn đáp ứng tốt về nhu cầu không gian với diện tích 230 m2 với ba phòng ngủ và một góc nhìn hướng ra công viên, tòa tháp Empire State Building, trung tâm thương mại One World và sông Hudson.

Việc mua căn hộ tại New York có thể là một bước chuẩn bị để C. Ronaldo gia nhập giải vô địch Mỹ vào năm 2018. Hiện hai đội bóng New York City FC và New York Red Bulls đều rất quan tâm tới việc chiêu mộ cầu thủ hay nhất thế giới.

C. Ronaldo hiện có hợp đồng với Real đến năm 2018. Khi hết hợp đồng, cầu thủ này sẽ bước sang tuổi 33 tuổi và có thể tới Mỹ theo dạng chuyển nhượng tự do.

Giải vô địch Mỹ đang là địa chỉ tuyệt vời cho các ngôi sao luống tuổi. Becks từng kiếm được hợp đồng trị giá 250 triệu USD trong 5 năm khi ký với LA Galaxy vào năm 2007. Mới đây, Lampard và Pirlo cũng chọn Mỹ làm nơi "dưỡng già" khi ký hợp đồng với New York City FC.

Thế Hoàng