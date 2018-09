C. Ronaldo mở rộng chuỗi khách sạn ở Paris

Siêu sao Bồ Đào Nha xây dựng cơ sở lưu trú cao cấp mang tên Pestana ở thủ đô nước Pháp.

C. Ronaldo tại khách sạn CR7 Pestana tại Bồ Đào Nha. Ảnh: NN.

Tập đoàn khách sạn Pestana của Bồ Đào Nha công bố thương hiệu "CR7 Pestana" và cho biết đầu tư 60 triệu euro để ra mắt cơ sở lưu trú năm 2021. Khách sạn "CR7 Pestana" có 4 sao, 210 phòng và trở thành cơ sở sở hữu quy mô lớn nhất trong chuỗi. Vị trí của khách sạn nằm đắc địa bên cạnh sông Seine, trung tâm Paris.

Hiện tại, hệ thống khách sạn do CR7 góp vốn hoạt động tại hai thành phố là Funchal, thủ phủ của quần đảo Madeira - quê hương của C. Ronaldo và thủ đô Lisbon.

Năm 2019, "CR7 Gran Via" bắt đầu vận hành ở Madrid, với 164 phòng. Theo nhiều nguồn tin, C. Ronaldo rút cổ phần của anh ở khách sạn tại thủ đô Tây Ban Nha vì "không muốn dính dáng" đến cơ quan thuế vụ xứ sở bò tót. Kế hoạch sắp tới là "CR7 New York" với 185 phòng và "CR7 Marraquech" ở Marốc với 164 phòng.

"CR7 Pestana" là thương hiệu do CR7 và tập đoàn khách sạn lớn ở Bồ Đào Nha chung vốn với tỷ lệ 50-50. Chân sút Juventus nhận nhiệm vụ quảng bá còn Pestana quản lý và vận hành các khách sạn.