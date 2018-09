C. Ronaldo mê mệt bộ ngực của siêu mẫu Chilê

Hồi giữa tháng 5, Irina Shayk lên tiếng tiết lộ cô chia tay với C. Ronaldo vì siêu sao Real nhiều lần lừa dối cô, tán tỉnh một loạt chân dài ở khắp nơi trên thế giới. Tuần trước, tờ The Sun (Anh) và Correio da Manha (Bồ Đào Nha) gây xôn xao dư luận khi công bố danh tính một số người đẹp từng 'qua lại' với C. Ronaldo.