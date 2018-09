C. Ronaldo lịch sự mời phóng viên uống nước

Siêu sao Real từ chối trả lời phỏng vấn nhưng vẫn gây được thiện cảm vì hành động lịch thiệp.

C. Ronaldo gây ấn tượng vì thái độ thân thiện, nhiệt tình chụp ảnh với các fan khi đi xem giải quần vợt Madrid mở rộng. Ảnh: FB.

Sau trận thắng Schalke 04 ở vòng 16 đội Champions League hồi tháng 3 vừa qua, C. Ronaldo tuyên bố anh sẽ không trả lời phỏng vấn giới truyền thông cho tới khi mùa giải kết thúc. Mới đây, một phóng viên cố gắng tiếp cận CR7 với hy vọng có thể khai thác được một vài thông tin từ anh.

Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa đi vừa nhẹ nhàng từ chối những câu hỏi của phóng viên. Không những vậy, C. Ronaldo còn "ghi điểm" khi lịch sự mời phóng viên uống lon nước ngọt của mình. Chính vì thế, dù không hoàn thành công việc, anh chàng phóng viên vẫn tỏ ra không quá buồn.

C. Ronaldo mời phóng viên uống nước

Trong tuần này, C. Ronaldo nhận được nhiều lời tán dương từ phía giới truyền thông vì sự thân thiện và lòng nhân ái. Sau thất bại 1-2 của Real trước Juve ở trận bán kết lượt đi Champions League, C. Ronaldo vẫn tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình chụp ảnh với các fan khi tới sân xem giải quần vợt Madrid mở rộng. Bên cạnh đó, tạp chí So Foot (Pháp) mới đây tiết lộ C. Ronaldo đã dành 7,7 triệu USD để ủng hộ các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Nepal hồi tháng trước.

Mika