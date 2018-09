Siêu sao Bồ Đào Nha cán mốc 500 bàn thắng ghi được ở cấp CLB, trước kình địch Messi - người mới chạm con số 486.

C. Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn sau trận thắng America. Ảnh: AP.

Real đối đầu America - nhà vô địch khu vực Concacaf - ở bán kết FIFA Club World Cup. Đội bóng Tây Ban Nha không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Trong thế trận ép sân liên tục, Benzema và C. Ronaldo lần lượt lập công ở những phút cuối của mỗi hiệp. America cũng có được một số pha lên bóng nhưng không thể gây nguy hiểm cho thủ môn Keylor Navas.

Với tình huống sút tung lưới America, C. Ronaldo đạt mốc 500 bàn trước kình địch Messi. Anh ghi tới 377 bàn trong màu áo Real để trở thành huyền thoại sống của sân Bernabeu. Người xếp sau C. Ronaldo là Raul mới chỉ có 323 bàn thắng. Trong màu áo MU, C. Ronaldo có 118 pha lập công và ở Sporting Lisbon, anh ghi 5 bàn.

Sau chiến thắng ở bán kết, Real giành quyền vào chung kết gặp Kashima Antlers (Nhật Bản) ngày 18/12. America chơi trận tranh giải ba với Aletico Nacional (Colombia).

"Vua bóng đá" Pele là chân sút số một cấp CLB trong lịch sử với con số 688 bàn thắng, tuy nhiên có tới 42 lần ông lập công trong những trận giao hữu.

Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0

Trọng Nghĩa