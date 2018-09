C. Ronaldo 'không thể tin nổi' về mốc 100 bàn thắng

Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa nhận áo kỷ niệm thành tích ghi bàn ấn tượng tại Cup châu Âu từ Chủ tịch Florentino Perez.

10 bàn thắng đẹp của Ronaldo ở Champions League

10 bàn thắng đẹp của C. Ronaldo ở Champions League

Ông Florentino Perez đích thân có mặt tại trung tâm huấn luyện của Real để tận tay trao áo đặc biệt cho C. Ronaldo ngày 12/4. Áo màu trắng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha được in số 100 cùng tên của tiền đạo sinh năm 1985 phía trên.

C. Ronaldo nhận áo kỷ niệm từ Chủ tịch Real. Ảnh: TS.

C. Ronaldo lập cú đúp trong trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Bayern Munich giúp Real ngược dòng thắng 2-1. Chân sút nổi tiếng nói về thành tích của anh với cụm từ "không thể tin nổi". Anh cũng chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi kéo dài tới 7 tháng tại đấu trường hàng đầu châu lục.

Ngôi sao 31 tuổi phát biểu trên tờ AS: "Tôi muốn nói về cột mốc theo một cách đơn giản là không thể tin nổi. Chúng tôi nhiều lần thất bại trước Bayern Munich và rất khó để có thể xoay chuyển thế trận khi họ có bàn dẫn trước".

"Khi bắt đầu ghi bàn ở Champions League, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đạt được con số này. Đối với tôi, đó là một vinh dự bởi mục tiêu quá khó khăn để đạt được", C. Ronaldo nói tiếp.

Real nhanh nhạy để in áo số 100 và tổ chức sự kiện mừng công C. Ronaldo. Lý do một phần là thành tích của anh vượt lên đối thủ Messi của Barca. M10 mới có 97 bàn thắng sau 118 trận đấu. Trong khi đó, C. Ronaldo sớm cán mốc 100 pha lập công sau 143 lần ra sân tại Champions League.

100 bàn thắng của Ronaldo ở Cup châu Âu

100 bàn thắng của C. Ronaldo ở Cup châu Âu