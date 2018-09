C. Ronaldo khoe cặp song sinh bên ảnh người cha quá cố

Siêu sao Real cùng ba con tưởng nhớ tới người bố thân yêu đã mất hơn 10 năm trước nhân ngày giỗ của ông.

C. Ronaldo khoe cặp song sinh hơn 3 tháng tuổi bên bức vẽ ông Aveiro. Ảnh: Instagram.

Trên Instagram hôm 30/9, tiền đạo 32 tuổi khoe ảnh bế nhóc Mateo còn cậu con trai đầu lòng Cristiano Jr bế cô em Eva bên cạnh bức vẽ ông Aveiro, bố C. Ronaldo. "Bố mãi ở bên chúng con", Cầu thủ hay nhất thế giới 2016 viết. Cả ba nhóc Cristiano Jr, Mateo và Eva đều do siêu sao Real nhờ người mang thai hộ.

Theo The Sun, chân sút người Bồ Đào Nha tưởng nhớ người cha đã mất nhân dịp ngày giỗ của ông. Bố C. Ronaldo qua đời tháng 9/2005 khi anh mới 20 tuổi và đang thi đấu tại MU. Ông Aveiro mất vì viêm gan, hậu quả sau những năm tháng chìm trong rượu. C. Ronaldo từng thú nhận rằng anh và bố không hòa thuận khi ông còn sống.

"Bố tôi rất hài hước mỗi khi say xỉn. Nhưng tôi không hiểu ông, từ trong tim tôi không biết vì sao ông lại uống nhiều đến thế, có lẽ bố thất vọng, chán nản với cuộc sống của mình. Tôi từng muốn một người bố khác, người có thể chứng kiến những thành công của tôi sau này", siêu sao Real từng tâm sự.

C. Ronaldo ngày nhỏ và mẹ, bà Dolores Aveiro. Ảnh: Sun.

C. Ronaldo có một tuổi thơ nghèo khó, thiếu thốn và hay bị bắt nạt nên hay khóc. Cuộc sống của C. Ronaldo thay đổi từ ngày sang MU rèn luyện và thi đấu. Từ một chàng trai thích thể hiện, đi bóng rườm rà và có thân hình mỏng cơm, C. Ronaldo nỗ lực mỗi ngày để thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách, trở thành một trong những siêu sao giàu có, tài năng bậc nhất.