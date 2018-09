C. Ronaldo khoe ảnh tình cảm với bạn gái sau khi lập kỷ lục

Siêu sao Real Madrid sớm đăng tải ảnh chụp cùng Georgina Rodriguez ngay khi trận đấu gặp Apoel kết thúc.

C. Ronaldo đăng tải hình ảnh chụp cùng Georgina Rodriguez. Ảnh: NS.

C. Ronaldo và đồng đội sớm trở lại Tây Ban Nha từ Cyprus sau trận đấu ở Champions League gặp chủ nhà Apoel. Hai pha lập công của tiền đạo Bồ Đào Nha đem về chiến thắng 6-0 hoành tráng cho Real Madrid, đồng thời cũng giúp C. Ronaldo lập kỷ lục cá nhân. Theo đó, CR7 nâng thành tích ghi bàn của anh ở Champions League trong năm 2017 lên 18 bàn - thành tích cao nhất mà một chân sút đạt được ở đấu trường số một châu Âu cấp CLB tính trong một năm theo lịch thường niên.

Trang web của Real Madrid mô tả mốc 100 bàn đó là thống kê đáng kinh ngạc, bởi C. Ronaldo chỉ cần 94 trận để chạm mốc, với 93 trận ở Champions League và một trận Siêu Cup châu Âu. Tính trung bình, cứ mỗi lần ra sân, anh ghi hơn một bàn - hiệu suất tốt đến khó tin.

Lập kỷ lục tại đấu trường danh giá, C. Ronaldo gây ngạc nhiên khi đăng tải ảnh chụp cùng bạn gái. "Cristiano" và biểu tượng trái tim được anh chú thích cho hình ảnh. Chỉ sau 6 giờ, chia sẻ nhận được 3,5 triệu like, 23.000 lượt bình luận. Một số thông tin cho rằng C. Ronaldo muốn kỷ niệm một năm ngày yêu Georgina Rodriguez.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 11/2016 và đón con gái đầu lòng Alana Martina 11 ngày trước.