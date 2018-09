C. Ronaldo hủy chuyến đi tới Anh vì lo ngại khủng bố

Siêu sao Bồ Đào Nha sẽ không tới xứ sở sương mù cho tới chung kết Champions League với Juve, diễn ra ngày 3/6 tại Cardiff, xứ Wales.

C. Ronaldo muốn giữ an toàn trước chung kết Champions League nên hủy chuyến đi tới London. Ảnh: Sun.

Theo kế hoạch, C. Ronaldo sẽ có mặt tại khách sạn Intercontinental ở London hôm 27/5 để quảng bá một sản phẩm mới nhưng sự kiện bị hủy bỏ vì lo ngại khả năng khủng bố sau thảm kịch diễn ra ở Manchester tối 22/5. Tờ AS của Tây Ban Nha khẳng định, vì an toàn của bản thân, CR7 sẽ tránh các chuyến đi tới Anh cho tới ngày 3/6 tới, ngày diễn ra chung kết Champions League tại Cardiff, xứ Wales.

Rất nhiều sự kiện thể thao tại Anh đã bị hủy, bao gồm cuộc diễu hành mừng vô địch Premier League của Chelsea và Celtic ở Scottland. Tuy nhiên, trận chung kết FA Cup giữa Arsenal và Chelsea hôm nay 27/5 vẫn diễn ra với sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Vụ đánh bom liều chết sau đêm nhạc của ca sĩ Ariana Grande hôm 22/5 tại Manchester khiến 22 người chết và hơn 64 người bị thương. Rất nhiều sao sân cỏ đã bày tỏ sự tiếc thương tới gia đình các nạn nhân và gửi tiền hỗ trợ. Sau khi giành chức vô địch Europa League, MU quyên góp một triệu bảng tới các quỹ từ thiện giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.