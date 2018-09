C. Ronaldo 'hút like' nhiều nhất trên Facebook

Siêu sao Real vượt qua nữ ca sĩ Shakira để trở thành người có nhiều fan nhất trên mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Tài năng, ngoại hình và cá tính giúp C. Ronaldo là ngôi sao thể thao có sức hút nhất trên mạng xã hội hiện nay. Ảnh: FB.

Facebook của C. Ronaldo hiện tại thu hút 107.121.000 "like" trong khi trang cá nhân của người yêu Pique kém 31.000 lượt người "thích". Tháng 10 năm ngoái, Cầu thủ hay nhất thế giới 2014 trở thành sao thể thao đầu tiên cán mốc 100 triệu "like" trên Facebook. CR7 gia nhập mạng xã hội này năm 2009 và nhanh chóng trở thành một trong những cá nhân thu hút người hâm mộ nhất, bên cạnh các ngôi sao ca nhạc, phim ảnh đình đám.

Kình địch Lionel Messi là đồng nghiệp xếp gần nhất với hơn 78 triệu lượt "like". Becks và Neymar lần lượt xếp sau với hơn 52 triệu người "thích". Trong danh sách 10 VĐV hút nhiều fan nhất trên Facebook, các sao bóng đá chiếm ưu thế với 8 người, hai người con lại là siêu sao bóng rổ Michael Jordan và Kobe Bryant.

Trên mạng Twitter, C. Ronaldo cũng có hơn 34 triệu người theo dõi, xếp thứ 13 trong danh sách các cá nhân thu hút nhất ở mạng này. Siêu sao Bồ Đào Nha cũng là VĐV thể thao có nhiều "follower" nhất trên Twitter. Kaka và Wayne Rooney lần lượt là những sao thể thao xếp sau CR7 trên Twitter.

Hôm qua, C. Ronaldo và các đồng đội bước vào trận đấu vòng 27 La Liga gặp Levante với sức ép lớn sau khi kình địch Barca giành thắng lợi 2-0 trước Eibar vài giờ trước đó. Siêu sao 30 tuổi không ghi được bàn thắng nào nhưng đồng đội Gareth Bale kịp tỏa sáng với cú đúp mang về ba điểm trọn vẹn cho "kền kền trắng", tiếp tục đeo bám Barca trên bảng xếp hạng. Cuối tuần này, hai đội mạnh nhất La Liga sẽ gặp nhau trong trận đấu được coi là kinh điển của mùa giải.

10 sao thể thao nhiều 'like' nhất trên Facebook

1. Cristiano Ronaldo 107 triệu like

2. Lionel Messi 78 triệu

3. David Beckham 52 triệu

4. Neymar 52 triệu

5. Kaka 33 triệu

6. Ronaldinho 31 triệu

7. Mesut Ozil 28 triệu

8. Michael Jordan 28 triệu

9. Andres Iniesta 24 triệu

10. Kobe Bryant 21 triệu.

Hoàng Trang