C. Ronaldo gọi ái nữ của tỷ phú là 'tình yêu của tôi'

Siêu sao Real và người đẹp Chloe Green, con gái ông chủ hãng thời trang Topshop bị đồn hẹn hò.

Người đẹp Chloe Green gây xôn xao với ảnh chụp tình cảm bên CR7 và bút tích của C. Ronaldo

Vài này trước, kiều nữ 25 tuổi gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp selfie thân thiết với C. Ronaldo đi kèm hai tấm vé VIP tới sân Bernabeu xem trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 đội Champions League giữa Real và AS Roma tuần trước. Chloe Green cũng khoe ốp điện thoại có chữ ký của tuyển thủ Bồ Đào Nha với dòng chữ ẩn ý "Tới tình yêu của tôi Chloe'.

Nhìn khoảnh khắc người đẹp chu môi chuẩn bị hôn CR7, nhiều fan của siêu sao 31 tuổi đoán hai người đang tìm hiểu nhau. "Cristiano, anh và bạn gái trông đáng yêu quá. Tôi ước cả hai luôn hạnh phúc", một fan viết. Không ít người hỏi Chloe Green rằng "Cô là bạn gái của Cristiano à?".

C. Ronaldo ôm eo Chloe Green trên thảm đỏ buổi công chiếu phim của mình cuối năm ngoái. Ảnh: Rex.

Chloe Green là con gái của ông chủ hãng thời trang Topshop và đây không phải lần đầu người đẹp và CR7 gặp nhau. Mùa hè năm ngoái, siêu sao điển trai đi nghỉ mát tại hòn đảo Riviera cùng gia đình kiều nữ 9X. Tháng 11 năm ngoái, C. Ronaldo ôm eo Chloe Green xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim của chính mình tại London.

The The Sun, ái nữ của tỷ phú thời trang từng hẹn hò tiền đạo Jermain Defoe và nam ca sĩ Marc Anthony. Trong khi đó, C. Ronaldo trở về cuộc sống độc thân hơn một năm nay sau khi chia tay siêu mẫu Irina Shayk.

Hoàng Trang