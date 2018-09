C. Ronaldo gây xôn xao khi tìm nhà và trường học ở London

Theo báo chí Anh, siêu sao khoác áo Real Madrid bất ngờ quan tâm tới bất động sản ở thủ đô Anh.

Theo tờ Mirror, Thomas's School, ngôi trường tư thục nằm ở quận Battersea, được C. Ronaldo hỏi han thông tin. Địa điểm học tập có sự góp mặt của con cả nhà công tước Cambrigde - người đứng thứ ba trong dòng tộc kế vị ngai vàng Anh. Hiện tại, CR7 có 4 con trong đó cậu cả Cristiano Jr lên 7 tuổi.

C. Ronaldo và cậu cả Cristiano Jr. Ảnh: NS.

Một tháng trước, chân sút sinh năm 1985 cũng đi xem một căn hộ ở London trong thời gian anh đến đây trong vài ngày.

Theo nhiều thông tin trước đó, MU theo rất sát tình hình của C. Ronaldo ở Real Madrid để nhanh chóng vào cuộc khi có sự bất đồng của CR7 và đội bóng Tây Ban Nha. "Quỷ đỏ" muốn đưa người cũ trở lại Old Trafford để tái hợp cùng HLV Mourinho còn C. Ronaldo từng bày tỏ sự không hài lòng khi ở Real Madrid. Anh bất đồng vì ban lãnh đạo không có nhiều động thái đứng về phía mình trong vụ kiện tụng trốn thuế ở Tây Ban Nha. Ngoài ra, C. Ronaldo cũng "chê bai" chính sách chuyển nhượng khi đội hình Real Madrid mất đi nhiều cầu thủ có kinh nghiệm và những người mới chưa thể thay thế xứng đáng.

Thực tế, mùa giải năm nay, Real Madrid gần như buông súng ở La Liga khi để Barca bỏ xa trên bảng xếp hạng. Ở trận El Clasico mới đây, "Kền kền trắng" cũng thua sấp mặt 0-3 trước kình địch.

Trở ngại lớn nhất để C. Ronaldo tới Anh thi đấu là bản hợp đồng vừa gia hạn của anh với Real Madrid đến năm 2021 trong đó có điều khoản phá vỡ lên tới 1,2 tỷ euro.