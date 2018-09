C. Ronaldo được làm tượng mới 'đẹp trai hơn'

Nghệ nhân điêu khắc người Tây Ban Nha Jose Antonio Navarro Arteaga, 52 tuổi, hoàn thành tác phẩm mới cho bảo tàng Real Madrid.

Tượng C. Ronaldo được trưng bày trong bảo tàng Real Madrid. Ảnh: NS.

Nhiều ý kiến cho rằng bức tượng của Jose Antonio "dễ thương" hơn so với tác phẩm trước đó về C. Ronaldo. Hồi tháng ba, nghệ sĩ Emanuel Santos từng khiến các fan bị sốc với bức tượng bằng đồng "như nhân vật phim kinh dị" của C. Ronaldo đặt ở sân bay đảo Madeira, Bồ Đào Nha.

"Đứa con tinh thần" của Jose Antonio có chiều cao 35 inch, thể tích đá gần 10 m3. Nghệ nhân quê ở Sevilla từ chối tiết lộ thù lao của công việc. Tuy vậy, Jose Antonio từng nhận số tiền 90.000 bảng cho bức tượng chân dung của một nữ công tước Tây Ban Nha mất năm 2014.

Ông chia sẻ với tờ El Mundo của Tây Ban Nha: "Tôi dùng vài bức ảnh của Cristiano để làm việc. Điều tôi muốn phản ánh là sức mạnh nội tâm của anh ấy, khi anh ấy chuẩn bị đá phạt hoặc thực hiện phạt góc. Thực tế là Cristiano không có thời gian để làm mẫu và tôi buộc phải sử dụng ảnh của anh ấy".

Bức tượng được đặt ở sân bay đảo Madeira, Bồ Đào Nha. Ảnh: NS.

"Cuối cùng cũng có một bức tượng bán thân thực sự giống Cristiano. Tác phẩm trước đó thực sự làm một thảm họa", "Một tác phẩm tuyệt vời, sản phẩm nghệ thuật đích thực", các fan trầm trồ về bức tượng của Jose Antonio.

Tượng bán thân của C. Ronaldo được trưng bày trong bảo tàng của Real Madrid. Tiền đạo sinh năm 1985 là huyền thoại sống của CLB hoàng gia Tây Ban Nha với hàng loạt kỷ lục và danh hiệu cá nhân đang nắm giữ.