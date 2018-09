C. Ronaldo được cặp vệ sĩ 'bò mộng' theo sát ở World Cup 2018

Siêu sao tuyển Bồ Đào Nha cử hai nhân viên an ninh riêng để đảm bảo an toàn cho bản thân tại giải đấu ở Nga.

Nuno Marecos theo sát gia đình C. Ronaldo. Ảnh: NS.

C. Ronaldo là cầu thủ ngôi sao hàng đầu đến Nga để dự World Cup 2018. Sự nổi tiếng khiến anh có thể trở thành tâm điểm của nhiều fan, thậm chí trở thành mục tiêu của tổ chức khủng bố IS. Trước giải đấu, có lời đe dọa từ IS nhắm tới CR7 khiến các CĐV lo ngại.

Chân sút Bồ Đào Nha sẽ luôn đi cùng với hai người đàn ông đáng tin cậy nhất trong đội vệ sĩ. Người đầu tiên là Nuno Marecos, một tay đấu bò đồng hương Bồ Đào Nha.

Nuno Marecos có kinh nghiệm trận mạc khi từng là một lính dù phục vụ trong quân đội Bồ Đào Nha. Sau khi giải ngũ, người này tham gia đấu bò và nổi tiếng bởi sức vóc hơn người. Sau trận chung kết Champions League Real Madrid thắng Liverpool, Nunco Marecos luôn xuất hiện bên cạnh CR7 và bạn gái Georgina Rodriguez khi hai người ăn mừng dưới sân cùng CĐV.

Goncalo Salgado chuẩn bị cho công việc ở World Cup 2018. Ảnh: NS.

Do tính chất quan trọng của World Cup 2018, C. Ronaldo quyết định đưa cả vệ sĩ đáng tin cậy thứ hai của anh là võ sĩ MMA Goncalo Salgado đi cùng đến Nga. "Nuno Marecos sẽ không đơn độc trong công việc bảo vệ C. Ronaldo ở World Cup 2018 vì anh ta sẽ đi cùng với Goncalo Salgado", tờ AS bình luận.