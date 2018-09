C. Ronaldo được 50 vệ sĩ hộ tống

Siêu sao người Bồ Đào Nha được ban lãnh đạo đội tuyển ưu ái dành cho chế độ bảo vệ đặc biệt ở World Cup 2014.

C. Ronaldo được bảo vệ đặc biệt ở Brazil. Ảnh: Marca.

C. Ronaldo là ngôi sao sáng nhất của tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời là một trong những cầu thủ thu hút sự chú ý nhất tại World Cup 2014. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) muốn CR7 được đảm bảo an toàn. FPF không cho phép các cầu thủ tụ tập ở nơi đông người trên đường phố để đề phòng bất trắc khi tại Brazil đang có rất nhiều người phản đối World Cup.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), tuyển Bồ Đào Nha thuê ba lực lượng an ninh khác nhau để bảo vệ C. Ronaldo và các thành viên khác của đội gồm Cảnh sát liên bang Brazil, Cảnh sát Sao Paulo và Quân đội Brazil. Marca cho biết FPF không muốn tiết lộ chính xác số lượng vệ sĩ canh gác bên ngoài khách sạn của tuyển Bồ Đào Nha ở Sao Paulo nhưng giới truyền thông Brazil khẳng định luôn có ít nhất 15 người làm nhiệm vụ này.

Riêng đối với C. Ronaldo, mỗi khi ra ngoài, chân sút của Real luôn được hộ tống bởi một đoàn gồm ít nhất 50 vệ sĩ. Hai chiếc ôtô bọc thép, 9 môtô, một trực thăng cùng với lực lượng cảnh sát giao thông Sao Paulo được bố trí để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, vì lý do an ninh, C. Ronaldo tuyên bố không mang theo người thân tới Brazil trong dịp World Cup lần này.

Tại World Cup 2014, tuyển Bồ Đào Nha của C. Ronaldo nằm ơ bảng G cùng với Đức, Mỹ và Ghana. Đêm nay, đội bóng bán đảo Iberia sẽ có cuộc chạm trán với Đức ở trận mở màn. Trước trận đấu, C. Ronaldo mang tin vui đến cho các CĐV khi thông báo anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận.

Lan Chinh