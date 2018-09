C. Ronaldo đón sinh nhật bên mẹ và con trai

Siêu sao Bồ Đào Nha thổi nến mừng tuổi 32 cùng những người thân yêu đúng ngày trận đấu của Real bị hoãn vì bão.

CR7 đón tuổi 32 cùng mẹ và con trai hôm 5/2. Ảnh: Instagram.

Hôm qua 5/2 là sinh nhật của C. Ronaldo. Instagram mang tên mẹ của CR7, bà Dolores, đăng tải bức ảnh siêu sao 32 tuổi tươi cười chụp với mẹ và cậu con trai Cristiano Junior cùng bánh sinh nhật. Vài giờ sau, bức ảnh được chia sẻ lại trên Instagram của C. Ronaldo và thu hút hơn 2 triệu "like".

Cô bạn gái Georgina Rodriguez không xuất hiện trong ảnh sinh nhật của CR7, trang cá nhân của người đẹp cũng chưa có động tĩnh gì trong ngày sinh nhật bạn trai. Một tuần trước đó, chân dài 22 tuổi được danh thủ hào hoa đưa đi ăn mừng tuổi mới tại một nhà hàng sang trọng ở Madrid.

Theo The Sun, sinh nhật của C. Ronaldo vào đúng ngày trận đấu của Real và Celta Vigo vòng 21 La Liga tạm hoãn vì SVĐ Balaidos bị thiệt hại nặng sau một cơn bão. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha ung dung tận hưởng ngày sinh nhật đồng thời vẫn yên tâm vì kình địch Barca dù thắng Bilba 3-0 một ngày trước đó vẫn kém Real một điểm. Đội bóng của HLV Zidane vẫn còn hai trận chưa đá nhưng vẫn đứng đầu bảng La Liga.

Hôm 5/2 cũng là sinh nhật huyền thoại Gheorghe Hagi của Romania, tiền đạo Neymar của Barca, Adna Januzaj - sao trẻ người Bỉ từng khoác áo MU - và chân sút Jordan Rhodes của Middlesbrough.