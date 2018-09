C. Ronaldo đích thân xác nhận chia tay Irina

Siêu sao người Bồ Đào Nha gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn gái cũ sau khi đường ai nấy đi.

C. Ronaldo và Irina không còn sánh bước bên nhau. Ảnh: Pure.

Trước những lời xì xào bàn tán của dư luận, hôm 17/1, đại diện của Irina thông báo trước giới truyền thông rằng cô và C. Ronaldo đã chia tay nhau. Hôm qua tới lượt C. Ronaldo đích thân xác nhận thông tin này. "Sau 5 năm hẹn hò, mối quan hệ của tôi với Irina Shayk đã chấm dứt. Chúng tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của cả hai vào lúc này", C. Ronaldo viết trong bức thư ngắn gửi riêng cho hãng thông tấn AP.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh lên tiếng để chấm dứt những lời bàn tán về mối quan hệ của họ và những tin đồn gần đầy về cuộc sống cá nhân của mình. Mặc dù vậy, C. Ronaldo từ chối tiết lộ nguyên nhân khiến hai người chia tay. Trước đó, nhiều tờ báo ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cho rằng C. Ronaldo bỏ Irina vì cô mâu thuẫn với mẹ của anh. Bên cạnh đó, CR7 được cho là đã có bóng hồng mới thay thế chân dài xứ bạch dương.

"Tôi chúc Irina những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống", C. Ronaldo chia sẻ. Cầu thủ hay nhất thế giới 2014 quen siêu mẫu người Nga trong một lần chụp ảnh quảng cáo chung với nhãn thời trang Armani vào năm 2010. CR7 nổi tiếng là một tay sát gái trong giới cầu thủ nhưng Irina vẫn "chế ngự" được anh trong suốt 5 năm. Cô chính là người phụ nữ có thời gian hẹn hò dài nhất với C. Ronaldo.

C. Ronaldo đi đón con trai ở trường học ở Madrid chiều 19/1. Ảnh: Xposure.

Việc trở thành bạn gái của C. Ronaldo đem lại cho Irina rất nhiều thuận lợi trong công việc. Từ một người mẫu ít người biết đến, cô trở thành một tên tuổi lớn trong làng thời trang thế giới, nhận được rất nhiều bản hợp đồng trị giá.

Lan Chinh