C. Ronaldo đi ăn tối với bạn gái mới

Nghi án cặp kè của C. Ronaldo và một phóng viên cũng được người hâm mộ bàn tán. Lucia Villalon, 26 tuổi, hiện làm việc cho kênh nội bộ RMRV của Real. Phóng viên từng tới Thụy Sỹ để tham dự Gala trao giải của FIFA. Sau lễ trao giải, Lucia và C. Ronaldo vui vẻ chụp ảnh cùng nhau trên máy bay khi trở về Madrid. Trong bức ảnh được Lucia chia sẻ trên trang cá nhân, C. Ronaldo cười rạng rỡ bên cạnh Bóng vàng và bóng hồng.