C. Ronaldo đeo đồng hồ giá gần hai triệu bảng

Siêu sao của Juventus gây chú ý khi 'khoe' chiếc đồng hồ đính kim cương trị giá 1,85 triệu bảng trong buổi họp báo.

C. Ronaldo đặt tay lên cằm để lộ chiếc đồng hồ kim cương đắt tiền trong họp báo. Ảnh: Action.

C. Ronaldo đang cùng các đồng đội Juventus có mặt tại Machester để chuẩn bị cho trận làm khách của MU ở vòng bảng Champions League vào đêm 23/10. Hôm 22/10, siêu sao người Bồ Đào Nha được cử đại diện cho CLB cùng HLV Allegri dự cuộc họp báo trước trận đấu.

CR7 gây chú ý với giới truyền thông khi đeo chiếc đồng hồ đính kim cương của thương hiệu Jacob & Co Caviar Tourbillon có giá lên tới 1,85 triệu bảng. Phiên bản đồng hồ cao cấp này được đính 424 viên kim cương trắng.

Giới truyền thông Anh cho biết rapper Wizkid sở hữu một chiếc đồng hồ tương tự được thiết kế bởi Franck Muller nhưng giá chỉ khoảng 850.000 bảng. C. Ronaldo là đại sứ của Jacob & Co từ 2013 tới nay. Trước đây, anh cũng thường đeo phiên bản H24 của Jacob & Co có giá khoảng 100.000 bảng.

Trong giới thể thao, Mayweather được biết đến là người sở hữu chiếc đồng hồ có giá trị đắt nhất. Võ sĩ "Độc cô cầu bại" từng khoe chiếc JCAM09 cũng của thương hiệu Jacob & Co có giá lên tới 14 triệu bảng.

Trong cuộc phỏng vấn, C. Ronaldo nhận được nhiều câu hỏi về cảm giác khi gặp lại đội bóng cũ MU và tâm trạng của anh sau cáo buộc hiếp dâm Kathryn Mayorga. Siêu sao người Bồ Đào Nha trả lời: "Tôi luôn phân biệt rạch ròi giữa chuyện trên sân và ngoài sân. Tôi luôn cười và vui vẻ. Tôi may mắn vì được chơi cho một CLB tuyệt vời. Tôi có một gia đình rất tuyệt với 4 đứa con. Tôi sống khỏe mạnh. Tôi có mọi thứ. Những thứ khác, tôi bận tâm. Tôi đang rất, rất ổn".