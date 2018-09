C. Ronaldo đăng ảnh cả nhà mặc áo Juventus, khoe ban công biệt thự

Siêu sao Bồ Đào Nha đang rất hạnh phúc ở Torino khi chuyển cả gia đình tới sống tại nơi ở mới.

C. Ronaldo khởi đầu suôn sẻ trong trận ra quân gặp Chievo. Dù anh không ghi bàn, Juventus vẫn có chiến thắng ngược dòng để giành ba điểm đầu tiên. Với bản hợp đồng 4 năm với "Bà đầm già", CR7 cũng xác định cuộc sống lâu dài ở Italy khi đưa cả gia đình tới định cư. Mới đây, anh gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Georgina Rodriguez và 4 đứa con Cristiano Jr, Mateo, Eva và Alana Martina. Tất cả thành viên trong gia đình đều mặc trang phục thi đấu mùa này của Juventus.

Ngay sau khi đăng tải trên Instagram 30 phút, hình ảnh nhận được hơn hai triệu "like" và gần 30.000 bình luận. C. Ronaldo là ngôi sao số một trên các mạng xã hội. Sức ảnh hưởng của anh trên xã hội ảo còn lan tỏa tới Juventus, khiến fanpage của đội bóng tăng mạnh số lượng người tương tác từ khi C. Ronaldo đến khoác áo CLB.

Hình ảnh cũng hé lộ view tuyệt đẹp từ biệt thự của C. Ronaldo và bạn gái. Từ sân thượng của dinh thự nằm ở ngọn đồi tại Torino, cặp đôi có thể hướng tầm mắt trọn vẹn cả thành phố.

Georgina Rodriguez 'trông trẻ' tại biệt thự ở Italy. Ảnh: NS.

Ngày 25/8, Juventus gặp đối thủ Lazio tại vòng hai Serie A. C. Ronaldo được kỳ vọng thông nòng trong trận đấu diễn ra trên sân nhà.