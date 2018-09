C. Ronaldo cử stylish riêng chăm sóc tóc cho tượng

Bức tượng sáp CR7 ở bảo tàng được làm tóc hàng tháng để đảm bảo cập nhật những kiểu đầu mới nhất của anh.

C. Ronaldo và bức tượng của anh ở bảo tàng tượng sáp Madrid. Ảnh: JJ.

C. Ronaldo vốn nổi tiếng với biệt danh "Ro điệu" vì thói quen làm dáng, chăm sóc sắc đẹp. Không chỉ chăm chú làm điệu cho bản thân, siêu sao người Bồ Đào Nha còn quan tâm tới việc làm đẹp cho cả tượng sáp của mình. CR7 hiện có một bức tượng sáp được đặt ở bảo tàng Madrid. Bức tượng được ra mắt vào hồi tháng 12/2013, có số đo cơ thể và gương mặt giống hệt C. Ronaldo ngoài đời.

Theo tiết lộ của Giám đốc bảo tàng tượng sáp Madrid Gonzalo Presa, hàng tháng, C. Ronaldo đều cử stylish riêng tới chăm sóc tóc cho bức tượng. "Cristiano yêu cầu chúng tôi đảm bảo rằng tượng của anh ấy luôn trong trạng thái hoàn hảo. Anh ấy cử người tạo mẫu tóc của riêng mình tới đây làm tóc cho bức tượng mỗi tháng một lần. Tóc của bức tượng hoàn toàn tự nhiên. Nó không phải là tóc giả và có nguồn gốc từ Ấn Độ", ông Gonzalo Presa tiết lộ với Cadena Ser Catalunya.

Cách đây ít ngày, C. Ronaldo và Real bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Barca khi bị Villareal cầm hòa với tỷ số 1-1 ở vòng 25 La Liga. CR7 là người mở tỷ số cho Real với cú sút penalty thành công ở phút 52 nhưng chỉ hơn 10 phút sau, Gerard Moreno mang về bàn cân bình tỷ số cho Villareal. Hiện Real vẫn đứng đầu La Liga nhưng chỉ hơn Barca 2 điểm và giải đấu còn tới 13 vòng nữa mới kết thúc

C. Ronaldo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 30 pha lập công, hơn Messi 3 bàn. Ảnh: AP.

Về thành tích cá nhân, hiện C. Ronaldo có tổng cộng 30 bàn thắng ở La Liga mùa này, chỉ còn kém một bàn so với mùa trước - mùa giải anh chia sẻ danh hiệu "Chiếc giày vàng Châu Âu" cùng Suarez. Thành tích này đưa C. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp) ghi được 30 bàn trở lên trong 5 năm liên tiếp.

Lan Chinh