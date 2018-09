C. Ronaldo cởi trần 'hứng' nước đá

CR7 cùng một loạt ngôi sao của làng thể thao và giải trí tham gia thử thách dội nước đá để gây quỹ từ thiện.

C. Ronaldo và Marcelo tham gia thử thách dội nước đá. Ảnh: SC.

Mới đây, C. Ronaldo vừa nhận lời tham gia thử thách dội nước đá do đồng đội cũ của anh ở MU Darrren Fletcher tổ chức để cử để gây quỹ cho James McCarthy Foundation. Đây là quỹ từ thiện để giúp đỡ cậu bé McCarthy, sống ở Manchester, người không may bị tai nạn ôtô vào năm 2009 và hiện cần tiền để điều trị.

Trên sân tập của Real Madrid, C. Ronaldo cởi trần chỉ mặc mỗi quần lót để cho đồng đội Coentrao dội một thùng nước đá to lên người. Dù lạnh, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra vui vẻ. CR7 sau đó đề cử các ca sĩ Beyonce, Jennifer Lopez và rapper Lil Wayne tham gia thử thách.