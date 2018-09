C. Ronaldo: 'Có con gái thật tuyệt'

Tiền đạo người Bồ Đào Nha nói về cảm giác được làm bố và sự háo hức chờ đón đứa con thứ 4 khi bạn gái Georgina Rodriguez lâm bồn.

C. Ronaldo và ba con. Ảnh: NS.

Siêu sao Real Madrid vừa có cuộc phỏng vấn với tờ Hola chia sẻ anh sẵn sàng trở thành bố lần thứ 4. Cô con gái trong bụng Georgina Rodriguez được đặt tên là Alana Martina chào đời trong vài tuần tới. Tiền đạo sinh năm 1985 chia sẻ anh háo hức mong đợi từng ngày được đón công chúa.

Anh giải thích việc trở thành bố là "hành trình độc đáo", khiến anh thay đổi hoàn toàn. "Trở thành một ông bố, tôi trầm tính hơi, kìm chế bớt sự nóng nảy. Lúc này tôi có quan điểm mới về những gì thực sự quan trọng với bản thân", CR7 bày tỏ.

Người vừa nhận giải The Best 2017 của FIFA trả lời trong cuộc phỏng vấn rằng việc trở thành bố và chứng kiến con cái lớn lên là điều tuyệt vời, đem đến cảm giác hưởng thụ. Ngoài ra, C. Ronaldo còn ví cô con gái Alana Martina là "đặc ân lớn nhất trong cuộc đời" và "thật tuyệt vời khi có con gái".

Hình ảnh bố con C. Ronaldo trên tờ Hola. Ảnh: NS.

Trước khi Georgina Rodriguez thông báo giới tính thai nhi là nữ, C. Ronaldo có ba con chào đời theo phương pháp nhà người mang thai. Cậu cả Cristiano Jr năm nay 7 tuổi còn hai nhóc Mateo và Eva chưa được một tuổi.

Hình ảnh minh họa cho bài phỏng vấn là C. Ronaldo buộc dây giày cho con trai. Cả hai mặc áo phông trắng đôi.