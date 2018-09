C. Ronaldo cho thuê máy bay, kiếm thêm thu nhập

Siêu sao Real Madrid có lương cao hàng đầu thế giới vẫn kinh doanh phi cơ riêng để có khoản lãi một triệu euro một năm.

C. Ronaldo và bạn gái cùng gia đình sử dụng máy bay để đi du lịch. Ảnh: NS.

"C. Ronaldo đang trải qua thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp với một bàn thắng ngoạn mục vào lưới Juventus ở Champions League. Ngoài sân bóng, hoạt động kinh doanh của anh có những thành công rực rỡ", tờ AS bình luận.

Công ty sở hữu hệ thống khách sạn Pestana CR7 chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư vào Marrakech (Marốc), New York và Madrid. Ngoài ra, công ty trong lĩnh vực hàng không mà C. Ronaldo "gửi" máy bay riêng của anh cũng làm ăn phát đạt. Theo đó, Invest Dutton dùng chuyên cơ G200 Gulfstream trị giá 19 triệu euro của C. Ronaldo để cho thuê và mang về cho chủ nhân khoản lãi một triệu euro trong năm qua.

Vấn đề duy nhất hiện tại của siêu sao người Real Madrid liên quan đến các khoản thuế ở Tây Ban Nha.

"Khi C. Ronaldo không có kế hoạch sử dụng để đi du lịch hay công tác, một công ty tư nhân có trách nhiệm cho thuê với bên thứ ba. Tiền thuê là 3.000 euro mỗi giờ", nguồn tin cho biết.