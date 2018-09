C. Ronaldo cập bến Juventus với hợp đồng 126 triệu USD

Siêu sao người Bồ Đào Nha đặt bút ký vào thỏa thuận có thời hạn 4 năm với Juventus, hưởng lương 36 triệu USD mỗi mùa.

C. Ronaldo gặp Chủ tịch CLB Juventus Andrea Agnelli tại khách sạn ở Hy Lạp vào chiều 10/7. Siêu sao 33 tuổi đang trong kỳ nghỉ với bạn gái và gia đình sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2018.

Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng trưởng thành trong màu áo Sporting Lisbon. C. Ronaldo đầu quân cho MU từ mùa hè 2003. Trong 6 năm ở sân Old Trafford, CR7 một lần vô địch Champions League (năm 2008). Anh còn sở hữu ba chức vô địch Ngoại hạng Anh. C. Ronaldo cập bến Real Madrid hè 2009, với giá 104 triệu USD.

Siêu sao sinh năm 1985 ghi 451 bàn thắng cho đội chủ sân Bernabeu, qua đó mang về hai chức vô địch La Liga, hai Cup nhà vua Tây Ban Nha và 4 Cup Champions League trong suốt thời gian chơi bóng tại Tây Ban Nha.

"Với Real Madrid, Ronaldo luôn là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất và là một hình mẫu độc nhất cho thế hệ sau. Real Madrid vẫn sẽ luôn là mái nhà của anh", đội chủ sân Bernabeu bày tỏ cảm xúc với siêu sao người Bồ Đào Nha.