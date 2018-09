C. Ronaldo căng thẳng với người yêu giữa tin đồn gửi tin nhắn đêm khuya cho gái

Theo The Sun, lý do cặp đôi căng thẳng liên quan tới thông tin C. Ronaldo gửi tin nhắn vào đêm khuya cho người đẹp Anh, Rhian Sugden (ảnh). Siêu sao Bồ Đào Nha quen biết chân dài chụp ảnh mát mẻ cho mục 'Trang 3' của The Sun khi còn thi đấu cho MU và vẫn nhắn tin qua lại ngay cả khi anh sang Real năm 2009. Cô nàng tiết lộ rằng CR7 'dội bom' tin nhắn tán tỉnh dù cô cảnh báo rằng mình đã có bạn trai. Chân sút điển trai chủ động đề nghị Rhian gửi tin nhắn qua Facebook và hứa gọi lại vì đang ở khách sạn lúc 23h. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi bạn trai người đẹp phát hiện ra, gửi tin nhắn cảnh cáo CR7.