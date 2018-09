C. Ronaldo biến thành 'dân anh chị' trước Siêu kinh điển gặp Barca

Hai ngày trước khi gặp Barca, ngôi sao Real Madrid thể hiện phong cách khó hiểu với hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân.

C. Ronaldo luôn rất cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục, duy trì gu ăn mặc để tạo phong cách. Tuy vậy, hai ngày trước trận đấu quan trọng gặp Barca ở derby Tây Ban Nha đầu tiên của mùa giải trên sân Bernabeu, CR7 gây ngạc nhiên và khó hiểu cho các fan với một hình ảnh mới.

C. Ronaldo khoe hình ảnh khó hiểu trước El Clasico. Ảnh: NS.

Siêu sao Bồ Đào Nha chọn diện cây đen với hàng loạt phụ kiện như kính đen, hoa tai, vòng cổ, đồng hồ và nhẫn. C. Ronaldo không đưa ra bất kỳ lời giải thích cho hình ảnh "bất thường", anh chỉ chú thích ảnh bằng các biểu tượng cảm xúc.

Hình ảnh nhanh chóng gây chú ý, thu hút gần ba triệu lượt "like", 34.000 bình luận sau ba giờ đầu tiên đăng tải. Nhiều người so sánh C. Ronaldo với "một tên cướp" hay nhẹ nhàng hơn là "dân anh chị". Không ít ý kiến liên tưởng chân sút sinh năm 1985 với một ninja, rapper, nhân vật Matrix, Puff Daddy hay thậm chí là Bruce Lee.

Một CĐV còn nghĩ xa xôi: "Cristiano muốn trở thành sát thủ ghi bàn, con ngáo ộp cho đối thủ trong trận đấu với Barcelona".

Real Madrid vừa vô địch giải FIFA Club World Cup sau khi đánh bại Gremio 1-0 ở trận chung kết. Đội bóng của HLV Zidane cũng giành quyền vào vòng knock-out của Champions League nhưng tại La Liga, "Kền kền trắng" bết bát và bị đối thủ Barca bỏ xa trên bảng xếp hạng.