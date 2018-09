C. Ronaldo bị yêu cầu thu hồi nhãn giày riêng

Hãng thời trang thể thao Nike dọa cắt hợp đồng với siêu sao Bồ Đào Nha nếu như yêu cầu không được đáp ứng.

C. Ronaldo đang lấn sâu vào lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thời trang. Ảnh: CR7.

Mới đây, hãng thời trang thể thao Nike vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu C. Ronaldo phải thu hồi dòng sản phẩm giày mang thương hiệu CR7 vừa tung ra thị trường. Sau thành công của sản phẩm đồ lót và áo sơ mi nam, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục mở rộng kinh doanh khi giới thiệu nhãn giày riêng tại các hội chợ thương mại ở TP Milan và Las Vegas. Bộ sưu tập giày của C. Ronaldo gồm 60 loại có già từ 100-550 euro.

Theo giới truyền thông Bồ Đào Nha, để có được dòng sản phẩm giày mang tên mình, C. Ronaldo đã hợp tác với công ty Portugal Footwear ở quê nhà. Tuy nhiên, điều này vi phạm hợp đồng của CR7 với Nike. Mỗi năm C. Ronaldo bỏ túi hơn 7,5 triệu euro tiền tài trợ từ Nike. Đổi lại, siêu sao của Real phải đi giày của Nike và quảng bá cho hãng này trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Việc C. Ronaldo đơn phương tung ra dòng sản phẩm riêng khiến lợi ích của Nike bị xâm phạm.

Trước sự việc này, đại diện của Nike cho biết họ sẽ cắt hợp đồng với C. Ronaldo nếu anh không lập tức thu hồi nhãn giày CR7. Trong khi đó với dòng sản phẩm đồ lót và áo sơ mi nam, Nike vẫn để C. Ronaldo tự do kinh doanh.

C. Ronaldo làm người mẫu quảng cáo cho loạt sản phàm giày mang thương hiệu CR7. Ảnh: PF.

Lan Chinh