C. Ronaldo bị 'ném đá' oan ức

Siêu sao Bồ Đào Nha bị cho là nhất quyết không đổi áo cho đội trưởng Iceland sau trận hòa 1-1 cay đắng.

Gunnarsson vỗ vai đề nghị đổi áo với C. Ronaldo sau trận đấu. Ảnh: DM.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iceland hôm 15/6, tiền vệ đội trưởng Gunnarsson chủ động tới xin đổi áo đấu với C. Ronaldo. Thất vọng với kết quả 1-1 giành được, chân sút Bồ Đào Nha chỉ bắt tay đối thủ rồi đi thẳng ra sân. Khán giả và đặc biệt là các anti-fan lập tức chĩa mũi dùi công kích vào C. Ronaldo cho rằng anh có hành động không đẹp.

Tuy vậy, chính Gunnarsson lên tiếng minh oan cho C. Ronaldo khi đăng tải lên Twitter "Cảm ơn vì trận đấu, anh bạn". Đội trưởng Iceland cho biết anh nhận được áo của C. Ronaldo trong phòng thay đồ. Lý do CR7 không thực hiện việc "trao đổi" với Gunnarsson trên sân bởi chiếc áo của anh bị rách cổ.

Siêu sao Bồ Đào Nha rất ức chế sau trận đấu hòa 1-1, bản thân anh thi đấu mờ nhạt dưới sức. Thậm chí, C. Ronaldo còn lời qua tiếng lại, đấu khẩu qua báo chí với cầu thủ Iceland sau khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được bình tĩnh và cư xử đúng mực trong tình huống đổi áo đấu với Gunnarsson.