C. Ronaldo bị đồn 'say nắng' người đẹp Hollywood

Siêu sao người Bồ Đào Nha gây chú ý khi liên tục 'like' ảnh của nữ diễn viên Margot Robbie trên trang cá nhân.

C. Ronaldo liên tục 'like' ảnh của Margot Robbie. Ảnh: Mirror.

Giới truyền thông và các fan đang xôn xao bàn tán chuyện C. Ronaldo cố gắng theo đuổi nữ diễn viên Margot Robbie. Trong thời gian gần đây, siêu sao của Real liên tục bấm like ảnh của minh tinh 25 tuổi trên Instagram cá nhân. Có lần, C. Ronaldo "like" liền một lúc 4 bức ảnh của người đẹp phim "Sói già phố Wall".

"Cô và Cristiano trông rất đẹp đôi", fan viết lời bình luận cho một trong những bức ảnh của Margot được C. Ronaldo "like". "Bạn trai của cô cũng tốt nhưng không ai có thể xứng với cô như Cristiano Ronaldo", một fan khác chia sẻ ý kiến.

Margot Robbie hiện đã có bạn trai là trợ lý đạo diễn Tom Ackerley, kém cô một tuổi. Cặp đôi hẹn hò được hơn một năm nay và được cho là sắp làm đám cưới. Tháng trước Margot và Ackerley bị bắt gặp đeo nhẫn đôi ở ngón áp út như thể mới đính hôn.

Trong khi đó, C. Ronaldo hiện độc thân sau khi chia tay siêu mẫu người Nga Irina Shayk hồi đầu năm nay. Siêu sao 29 tuổi người Bồ Đào Nha bị đồn cặp kè với một loạt chân dài nhưng không ai trong số này được anh xác nhận là bạn gái mới của mình.

Lan Chinh