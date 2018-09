C. Ronaldo bị đồn yêu nữ phi công hâm mộ Barca

Alejandra Manriquez đặc biệt hâm mộ Messi, từng cập nhật cả bàn thắng của tiền đạo Argentina khi đang bay.

Alejandra lái máy bay riêng của C. Ronaldo trong chuyến đi tới Marốc năm ngoái. Ảnh: Babywingz.

Tờ Flash của Bồ Đào Nha phán đoán, C. Ronaldo cảm mến nữ phi công xinh đẹp người Mexico Alejandra Manriquez trong chuyến đi tới Marốc gặp võ sĩ Badr Hari năm ngoái. Việc chàng thường xuyên bay đi bay về giữa Tây Ban Nha và Marốc không hẳn vì tình bạn với Badr Hari mà có thể vì Alejandra Manriquez. Trên trang nhất, Flash còn khẳng định CR7 và bạn thân Ricky Regufe mời Alejandra và blogger Claudia Diniz tới các bữa tiệc xa hoa tại Marốc.

Theo The Sun, người đẹp tóc vàng gây chú ý với hai bức ảnh chụp chung cùng C. Ronaldo, một tấm nàng ôm chàng tình cảm trong chuyến bay từ Marốc về Tây Ban Nha cùng chú thích "May mắn được chở CR7, một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới", bức còn lại được cho là ảnh trong một buổi hẹn hò ăn tối của hai người tại Madrid.

Tuần trước, nữ phi công tóc vàng đăng ảnh chụp đi ăn tối cùng CR7 khiến tin đồn hai người hẹn hò rộ lên. Ảnh: Babywingz.

Tuy nhiên, nữ phi công quyến rũ lại là fan của Barca, đặc biệt hâm mộ Messi. Trên trang cá nhân Babywingz (tương tự Instagram), Alejandra từng đăng ảnh mặc áo đấu của đội bóng xứ Catalan, thậm chí cập nhật cả bàn thắng của Messi trong khi đang bay. Vì thế, C. Ronaldo có vẻ chưa muốn công khai chuyện tình cảm với người đẹp Mexico.

The Sun hài hước bình luận: "Liệu các fan của sân Bernabeu có chấp nhận bóng hồng mới mê kình địch Barca của C. Ronaldo hay không. Nếu siêu sao có thể mang về chức vô địch kép La Liga và Champions League, có thể họ sẽ xem xét".

Bạn gái tin đồn của CR7 không giấu giếm tình yêu với Barca và Messi.

Hoàng Trang