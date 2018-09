Bùi Tiến Dũng sang Nga trao giải Cầu thủ hay nhất trận bán kết World Cup 2018

Thủ thành CLB Thanh Hóa Vinh dự là người trao giải 'Man of the match' của trận bán kết giữa Anh và Croatia.

Bùi Tiến Dũng đắt show sự kiện và quảng cáo sau thành công cùng U23 Việt Nam. Ảnh: FB.

Bùi Tiến Dũng lên đường sang Nga tối 8/7. Thủ môn của U23 Việt Nam dự khán trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia trên sân vận động Luzhniki ở Moskva vào rạng sáng 12/7. Sau trận, Tiến Dũng sẽ trao giải "Man of the Match" (Cầu thủ hay nhất) do FIFA bình chọn. Thủ thành 21 tuổi trở lại Việt Nam để tập luyện cùng CLB Thanh Hóa vào ngày 13/7.

Chuyến đi Nga lần này của Bùi Tiến Dũng nằm trong chiến dịch truyền thông của một nhà tài trợ cho World Cup 2018. Cựu thủ quân tuyển Việt Nam Lê Công Vinh, tiền đạo Hà Đức Chinh và một số nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt cũng góp mặt trong sự kiện này.

Bùi Tiến Dũng không góp mặt trong chiến thắng 1-0 của CLB Thanh Hóa trên sân của Sài Gòn ở vòng 18 V-League hôm 7/7 vừa qua. Tuy nhiên, trước đó, thủ thành của U23 Việt Nam liên tục được HLV Đức Thắng cho bắt chính và thể hiện khá tốt.

CLB Thanh Hóa giành 4 chiến thắng và hòa một trong 5 trận đấu vừa qua của lượt về V-League 2018. Thành tích ấn tượng đó giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên xếp thứ ba trên bảng xếp hạng với 29 điểm, kém đội xếp trên Khánh Hòa chỉ hai điểm và kém đội đầu bảng Hà Nội 18 điểm. Chiều 15/7 tới, Thanh Hóa sẽ tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà ở vòng 19 V-League.