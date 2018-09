Bùi Tiến Dũng lần đầu nói về tin đồn yêu ca sĩ Bảo Anh

Ca sĩ Rhymastic biểu diễn ca khúc 'We are the rising kings'. Ngày 14/6 tới tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương TP HCM diễn ra sự kiện cổ động trận đấu mở màn World Cup 2018, miễn phí vào cổng cho khán giả trên 18 tuổi. Buổi cổ động trận chung kết được tổ chức vào ngày 15/7 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Các hoạt động này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao bóng đá và ca nhạc hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, Bích Phương, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh...