Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh khoe ảnh đi chơi ở Nga

Bộ đôi cầu thủ U23 Việt Nam sang Nga theo một chương trình quảng bá World Cup 2018.

'Hai thằng đều đẹp', Đức Chinh viết chú thích cho bức ảnh check-in ở Quảng trường đỏ cùng Bùi Tiến Dũng. Ảnh: FB.

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh lên đường sang Nga tối 8/7. Ngay sau khi đặt chân tới xứ sở bạch dương, bộ đôi cầu thủ U23 Việt Nam khoe với bạn bè và các fan những hình ảnh check-in ở Quảng trường đỏ nổi tiếng ở thủ đô Moskva.

Chuyến sang Nga lần này của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh nằm trong chiến dịch truyền thông của một nhà tài trợ cho World Cup 2018. Cựu thủ quân tuyển Việt Nam Lê Công Vinh và một số nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt cũng góp mặt trong sự kiện này.

Theo lịch trình, rạng sáng 12/7 tới theo giờ Việt Nam, Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh dự khán trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia trên sân vận động Luzhniki. Sau trận, Tiến Dũng sẽ trao phần thưởng "Man of the Match" (Cầu thủ hay nhất trận) do FIFA bình chọn. Bộ đôi cầu thủ U23 cùng êkíp sẽ quay trở lại Việt Nam vào ngày 13/7.

'Đỏ cả một quảng trường', Bùi Tiến Dũng chú thích cho bức ảnh trên trang cá nhân. Ảnh: FB.

Thời gian vừa qua, cả Tiến Dũng và Đức Chinh đều có những bước tiến trong sự nghiệp. Sau thời gian dài phải làm bạn với băng ghế dự bị, Tiến Dũng liên tục được HLV Đức Thắng cho bắt chính trong chuỗi trận thăng hoa của CLB Thanh Hóa. Trong khi đó, Đức Chinh đang có phong độ rất tốt trong màu áo CLB Đà Nẵng. Ở vòng 18 V-League 2018, tiền đạo quê Phú Thọ là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đà Nẵng trong cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hòa Xuân. Đây là bàn thắng thứ 8 của Đức Chinh cho đội bóng sông Hàn ở mùa bóng năm nay.