Bức ảnh 'trị giá' 1.260 bàn Ngoại hạng Anh gây ấn tượng

Những ngôi sao một thời của giải Premier League tề tựu ở London ngày 5/10.

9 chân sút cự phách một thời ở Ngoại hạng Anh có bức ảnh chụp chung ý nghĩa trong sự kiện tổ chức ở thủ đô nước Anh. Ryan Giggs, Dion Dublin, Alan Shearer, Jimmy-Floyd Hasselbaink, Matt Le Tissier, Michael Owen, Les Ferdinand, Emile Heskey và Robin van Persie mỉm cười khoác vai nhau trước máy ảnh. Tổng số bàn thắng ghi được của 9 cựu ngôi sao lên tới con số 1.260.

Họ nằm trong danh sách "CLB 100 Premier League" gồm những chân sút từng ghi từ 100 bàn thắng trở lên ở giải đấu cao nhất nước Anh. Danh sách hiện tại gồm 25 người - đều được mời tham dự lễ kỷ niệm 25 năm lịch sử Ngoại hạng Anh diễn ra ở khách sạn Grosvenor House hôm 5/10.

Ngoài cùng bên trái trong ảnh là Ryan Giggs - huyền thoại MU - cựu tiền vệ ghi 109 bàn thắng sau 22 năm khoác áo Quỷ đỏ. Ông chỉ rời CLB thành Manchester từ mùa giải năm ngoái, chia vị trí tay trợ lý HLV.

Đứng cạnh Ryan Giggs là đồng đội cũ Dion Dublin, người thường xuất hiện trong chương trình "Match of the Day" của BBC One với vai trò khách mời. Cựu chân sút Anh ghi 111 ở Ngoại hạng Anh cho MU, Coventry và Aston Villa từ năm 1992-2004.

Tiếp theo từ trái sang là Alan Shearer - chân sút vĩ đại của Premier League với 260 bàn cho Blackburn và Newcastle trong thời gian từ năm 1992-2006.

Ông chủ của đội bóng QPR Jimmy-Floyd Hasselbaink đứng bên trái Alan Shearer. Tiền đạo Hà Lan 127 lần lập công cho Leeds, Chelsea, Middlesbrough và Charlton Athletic.

Matt Le Tissier có thành tích "khiêm tốn" nhất trong bức ảnh với đúng 100 lần lập công.

Cựu thần đồng Michael Owen ghi 150 bàn cho Liverpool, Newcastle, MU và Stoke trước khi giải nghệ năm 2013.

Tiền đạo thuận chân trái Les Ferdinand sở hữu kỷ lục ghi bàn ở nhiều CLB nhất khi khoác áo tới 6 đội bóng ở Premier League, tổng cộng 149 bàn.

Đứng ngoài cùng bên phải là Emile Heskey và Robin van Persie.

9 chân sút cự phách xuất hiện trong bức ảnh

Ryan Giggs (đội bóng MU - 109 bàn thắng)

Dion Dublin (MU, Coventry, Aston Villa - 111)

Alan Shearer (Blackburn, Newcastle - 260)

Jimmy-Floyd Hasselbaink (Leeds, Chelsea, Middlesbrough, Charlton - 127)

Matt Le Tissier (Southampton - 100)

Michael Owen (Liverpool, Newcastle, Manchester United, Stoke - 150)

Les Ferdinand (QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester, Bolton - 149)

Emile Heskey (Leicester, Liverpool, Birmingham, Wigan, Aston Villa - 110)

Robin van Persie (Arsenal, Manchester United - 144)

>> Sự thay đổi về ngoại hình của chân sút cự phách Ngoại hạng Anh

Trọng Nghĩa