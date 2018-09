Bóng hồng màn bạc say mê hockey

Nữ diễn viên Margot Robbie chơi hockey nghiệp dư và là fan cuồng nhiệt của CLB New York Rangers.

Margot Robbie mặc áo đấu của ngôi sao Henrik Lundqvist (New York Rangers). Ảnh: YS.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vulture mới đây, nữ diễn viên người Australia Margot Robbie tiết lộ cô là fan cuồng nhiệt của hockey và hiện thi đấu như VĐV nghiệp dư. Người đẹp của phim "The Wolf of Wall Street" (Con sói ở Phố Wall) cho biết CLB yêu thích của cô là New York Rangers.

"Tôi luôn rất muốn chơi hockey trên băng khi còn ở Australia. Tôi không rõ vì sao nhưng nơi chúng tôi sống không có tuyết. Đó là một thị trấn ven biển có thời tiết rất nóng. Chính vì vậy tôi chơi hockey trên cỏ. Bây giờ khi đã chuyển tới Mỹ, mỗi khi không có show diễn tôi lại tham gia chơi hockey còn những lúc bận thì thôi. Tôi sống ở New York vì vậy tôi có thể đến sân xem các trận đấu và Rangers mặc định là đội bóng yêu thích của tôi. Đây là đội bóng hay nhất từ trước tới nay. Tôi lập tức trở thành một fan cuồng nhiệt và trung thành của Rangers ngay sau lần đầu xem họ thi đấu", nữ diễn viên xinh đẹp 23 tuổi thổ lộ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Margot Robbie cho biết Henrik Lundqvist là VĐV cô yêu thích nhất ở New York Rangers. Bên cạnh đó, cô cũng ngưỡng mộ tài năng của hai ngôi sao khác là Ryan Callahan và Brian Boyle.

>> Xem ảnh quyến rũ của Margot Robbie

Lan Chinh