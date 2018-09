'Bợm rượu' Gazza khỏe khoắn xuất viện

Cựu danh thủ Paul Gascoigne da dẻ hồng hào, sức khỏe khá hơn trước sau khi được chăm sóc ở bệnh viện.

Paul Gascoigne da dẻ hồng hào giơ tay chào phóng viên bên ngoài bệnh viện Poole. Ảnh: SN.

Sau vài ngày an dưỡng trong bệnh viện Poole vì say xỉn, hôm qua Gascoigne được cho phép xuất viện về nhà. Cựu danh thủ với biệt danh Gazza trông khỏe khoắn, da dẻ hồng hào và bước đi thanh thoát khác hẳn với hình ảnh say xỉn, nhợt nhạt cách đó một tuần.

Hôm thứ ba tuần trước, hàng xóm của Gascoigne phải gọi điện cho cảnh sát sau khi phát hiện ông say rượu, nằm bên ngoài căn hộ của mình. Theo người này, cựu danh thủ 47 tuổi đã liên tục uống say trong suốt ba tuần. Trước khi phải vào viện, "bợm rượu" có gọi điện cho một người bạn nhờ giúp đỡ.

Theo giới thạo tin, Gascoigne bị chủ nhà đuổi khỏi căn hộ đang thuê ở Poole, Dorset vì uống rượu, gây ồn ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tuy vậy, mới đây đại diện quản lý khu nhà ở nơi Gascoigne đang thuê khẳng định họ không đuổi cựu ngôi sao tuyển Anh mà chỉ không tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà với Gazza.

"Điều duy nhất mà tôi có thể nói với các bạn là Paul Gascoigne không bị đuổi khỏi nhà. Hợp đồng thuê nhà của ông ấy sẽ hết hạn vào ngày 13/9 tới và chủ nhà không muốn gia hạn thêm vì họ đã có mục đích khác", cụ ông 84 tuổi Christopher Eales cho biết.

Paul Gascoigne bước đi nhanh nhẹn về căn hộ đang thuê của mình. Ảnh: SN.

Trước đó, một số nguồn tin ở Anh cho rằng Gascoigne đã đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Abbey Windows FC ở giải đấu nghiệp dư Sunday Football League được tổ chức tại Bournemouth. Với việc Gascoigne đang đối mặt với nguy cơ "vô gia cư", hai cựu danh thủ Anh Chris Waddle và Gary Lineker vừa lên tiếng bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ để đồng đội cũ vượt qua khó khăn.

Gascoigne nhợt nhạt, say xỉn bị cảnh sát dẫn vào viện hồi tuần trước. Ảnh: FF.

Lan Chinh