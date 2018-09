Bộ váy hở hang hết cỡ của bà xã Crouch

Abbey khiến các quan khách đỏ mặt khi mặc bộ đầm như thể hai mảnh vải ghép hờ bằng một lớp voan mỏng.

Vợ Crouch gây sốc với trang phục táo bạo do nhà thiết kế Julien MacDonald sáng tạo khi tham dự sự kiện thời trang "Fashion for The Brave" tại London, hôm qua. Bộ váy với hai dải dài phía trước và sau in hình cờ của Anh còn hai bên hông là lớp vải xuyên thấu.

Abbey vẫn tự tin mặc trang phục nguy hiểm hở nửa bầu ngực, toàn bộ eo, sườn và đùi. Vợ Crouch trông như thể không mặc đồ lót trong thiết kế xuyên thấu này. Thỉnh thoảng, bà mẹ một con phải lấy tay giữ tà để tránh bị lộ vòng ba.

Hoàng Trang