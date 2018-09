Bồ Đào Nha là nhà vô địch Euro tệ nhất lịch sử

Con đường tới vinh quang của C. Ronaldo và các đồng đội được cho là thiếu thuyết phục.

C. Ronaldo và các đồng đội nâng cao Cup vô địch sau trận đấu đáng nhớ. Ảnh: AFP.

Rạng sáng 11/7, làng bóng đá châu Âu đã có nhà vô địch mới sau khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước chủ nhà Pháp nhờ bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai của Eder. Trong khi những người yêu mến đội bóng của bán đảo Iberia say sưa ăn mừng, không ít fan túc cầu cho rằng Bồ Đào Nha là nhà vô địch tệ nhất lịch sử Euro.

Ngay khi Bồ Đào Nha đăng quang, Twitter "dậy sóng" với nhiều bình luận thể hiện rõ sự ngạc nhiên. "Làm thế nào mà Bồ Đào Nha lên ngôi Euro khi chỉ giành được một trận thắng trong thời gian thi đấu chính thức nhỉ", tài khoản có tên Yasmin Latif viết. Một ý kiến khác chia sẻ: "Bồ Đào Nha không xứng đáng với chiến thắng ở Euro vì con đường tới chung kết dễ dàng và chỉ thắng một trận. Tôi thực sự thất vọng". "Bồ Đào Nha là nhà vô địch tệ nhất kể từ năm 2004 khi Hy Lạp đăng quang", một fan so sánh

Qua 7 trận đấu, tân vương châu Âu chỉ có duy nhất một trận thắng trong 90 phút khi họ hạ gục xứ Wales 2-0 ở bán kết. Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất khi nằm ở bảng F cùng các đội Hungary, Iceland và Australia nhưng C. Ronaldo và các đồng đội chỉ giành được vỏn vẹn ba điểm sau ba trận hòa, giành vé vớt vào vòng 16 đội.

Trong cuộc chạm trán với Croatia, Bồ Đào Nha may mắn thoát hiểm bằng bàn thắng của Quaresma ở phút 117. Tại tứ kết, vận may tiếp tục theo "Brazil của châu Âu" khi là đội giành thắng lợi cuối cùng trên chấm phạt đền với Ba Lan. Trên sân Stade de France rạng sáng 11/7, C. Ronaldo, Pepe và các đồng đội cũng không thể kết thúc trận đấu trong 90 phút.

Tiền đạo Eder từ người thừa của Swansea City thành người hùng của Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo Eder, người hùng của nhà vô địch châu Âu, cũng khiến các fan Swansea City sốc vì chân sút 28 tuổi từng là "người thừa" của đội chủ sân Liberty. Đội bóng xứ Wales ký hợp đồng ba năm với Eder từ Braga mùa giải trước với mức phí 5 triệu bảng. Tuy nhiên, Swansea City nhanh chóng nhận ra rằng sao Bồ Đào Nha không phù hợp với lối chơi ở Premier League. Eder chỉ ghi được một bàn thắng trong 15 trận đấu, bị đẩy tới Lille ngay giữa mùa giải trước khi đồng ý chuyển hẳn biên chế sang đội bóng nước Pháp.

Bất chấp các ý kiến trái chiều dành cho đội tuyển, người Bồ Đào Nha không quan tâm bởi họ là người chiến thắng trong trận chung kết trên đất Pháp.

Hoàng Trang