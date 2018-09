Bồ cũ C. Ronaldo từng cặp kè Chủ tịch Sepp Blatter

Tuổi tác đã cao nhưng vị Chủ tịch FIFA vẫn có sức hút lớn với các cô gái nhờ địa vị và tài ăn nói.

Irina Shayk bị đồn cặp bồ với ông Sepp Blatter trước khi hẹn hò C. Ronaldo. Ảnh: PS.

Mấy ngày vừa qua, ông Sepp Platter là tâm điểm trên các mặt báo sau khi lần thứ 5 được bầu làm Chủ tịch FIFA mặc dù uy tín xuống thấp trong bối cảnh 14 thành viên của Liên đoàn bị bắt vì tham nhũng. Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Blatter phải xin từ chức chỉ 4 ngày sau khi tái đắc cử. Mới đây, tờ El Mundo gây sốc khi tiết lộ vị quan chức 79 tuổi từng qua lại với siêu mẫu Irina Shayk - bạn gái cũ của C. Ronaldo.

Theo tờ báo này, Irina cặp bồ với Blatter trước khi trở thành bạn gái của C. Ronaldo. Dù đã cao tuổi, vị Chủ tịch vừa từ chức vẫn có sức hút lớn với các cô gái nhờ địa vị và tài ăn nói của mình. Tác giả Bruno Affentranger từng tiết lộ trong cuốn “Sepp, The King of World Football" rằng Blatter có nhiều nét duyên ngầm khiến ông luôn thành công với các người đẹp".

"Ông ấy biết cách làm thế nào để tiếp cận phụ nữ. Sepp thường xuyên chọc cười và tôi nghĩ đây là chiêu rất hay để thu hút phái nữ", Bruno Affentranger viết.

Ông Blatter hiện hẹn hò với người đẹp kém ông 28 tuổi Linda Barras. Trước đó, ông từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có một đứa con gái, kết quả tình yêu với người vợ đầu Liliane Biner. Người vợ thứ hai của Sepp Blatter là Kaser Barbara, con gái cựu Tổng thư ký FIFA Helmut Kase. Hai người chung sống vơi nhau được 10 năm thì mãi mãi lìa xa khi Kaser qua đời vào năm 1999. Năm 2002, ông Blatter làm đám cưới với Graziella Bianca - một chuyên gia huấn luyện cá heo nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc. Bên cạnh đó, vị quan chức 79 tuổi còn cặp kè với các chân dài khác như Ilona Baguska và Graziella Bianca.

Về phần mình, sau khi chia tay với C. Ronaldo hồi đầu năm nay, Irina Shayk đang hạnh phúc bên bạn trai mới, nam tài tử Bradley Cooper.

>> Xem thêm những hình ảnh quyến rũ của Irina chụp cho tạp chí Telegraph

Lan Chinh